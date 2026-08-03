García Plaza se queda con 24 y Navarro da de alta a 14, ningún fichaje entre ellos

Siete futbolistas, entre ellos Alberto Flores y Juanlu, abandonaron este lunes la concentración de Garderen, los más jóvenes para volver a sus equipos de referencia y el portero y el carrilero, en busca de una salida, como gran parte de los inscritos en LaLiga, pues es una 'conditio sine qua non'

El Sevilla FC ha realizado una doble criba, empezando por la última semana de concentración en la localidad neerlandesa de Garderen. De esta forma, aparte de un Juanlu Sánchez que ultima su marcha al Bournemouth se han marchado otros seis canteranos que estaban a las órdenes de Luis García Plaza: el meta Alberto Flores, que se incorporará a los entrenamientos del Sevilla Atlético mientras encuentra destino también, así como el lateral derecho Jorge Moreno, el central Mario Díaz, los mediocentros Jesús Cruz y Edu Altozano, y el extremo Jesuly Acuña, que se incorporarán a sus respectivos conjuntos de referencia.

Los 24 que volverán a Sevilla tras el 'bolo' ante el Leverkusen

Para completar la última semana de trabajo en Países Bajos y disputar el último amistoso por la zona, en concreto el sábado 8 de agosto a las 15:30 horas ante el Bayer Leverkusen, continúan a las órdenes de Luis García Plaza tres guardametas (Odysseas Vlachodimos, el recién llegado Fran González y Rafa Romero), ocho defensas (José Ángel Carmona, Juan Iglesias, Arouna Sangante, Kike Salas, Andrés Castrín, Iker Muñoz, Gabriel Suazo y Julio Díaz), cinco mediocentros (Lucien Agoumé, Jon Guridi, Nico Guillén, Manu Bueno y Djibril Sow) y ocho atacantes (Isaac Romero, 'Peque' Fernández, Rubén Vargas, Alfon González, Manuel Ángel Castillo, Miguel Sierra, Joaquín Martínez 'Oso' e Ibra Sow).

Los 14 inscritos a día de hoy en LaLiga

Al cierre de esta edición, José Ignacio Navarro y su equipo no han podido inscribir a ninguno de los seis fichajes (Jon Guridi, Odysseas Vlachodimos, Juan Iglesias, Arouna Sangante, Julio Díaz y Fran González), siendo solamente catorce los anotados en la plantilla por LaLiga, lo que no quiere decir lógicamente que todos ellos vayan a estar disponibles el 15-A en el debut liguero contra el Rayo Vallecano ni mucho menos que sigan a partir del 2 de septiembre, cuando se cerrará el mercado estival.

Sin porteros, figuran: los zagueros José Ángel Carmona, Kike Salas, Marcao Teixeira, Fábio Cardoso, Gabriel Suazo y Federico Gattoni; los medios Joan Jordán, Lucién Agoumé, Juanlu Sánchez y Djibril Sow; y los delanteros Rubén Vargas, 'Peque' Fernández, Isaac Romero y Chidera Ejuke.

De hecho, el15º registrado aparece también en el apartado de movimientos y fichajes, pues hubo que inscribir a Akor Adams momentáneamente para poder traspasarlo al Venezia (donde ya golea) a cambio de 16,8 millones de euros fijos y 6,7 en variables. A este grupo de discutible continuidad se habría unido el internacional helvético de ascendencia dominicana.

Y vale la consideración por estar en la nómina, por ejemplo, un extremo nigeriano que no está en Holanda, sino que se quedó en tierra para forzarle a aceptar alguna oferta. También el mediocentro catalán, los centrales portugués y argentino, y hasta su homólogo brasileño están claramente señalados en busca de plusvalías y de un ahorro en la masa salarial.