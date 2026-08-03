Djibril Sow, recién llegado a Garderen, con un pretendiente: el Génova le sigue la pista

El mediocentro suizo, que se unió este lunes junto a su compatriota Rubén Vargas a la concentración nervionense en tierras neerlandesas, comparte con el extremo y casi todos los componentes del plantel blanquirrojo su condición de activos en el mercado en busca de plusvalías

Reclutado por 10 millones fijos y tres en variables del Eintracht de Frankfurt hace ahora justo tres años, cuando le quedaba uno solo de contrato en Alemania, ha perdido valor, como muchos en la plantilla del Sevilla FC, un Djibril Sow que llegó a estar tasado en 22 millones por la web especializada 'Transfermarkt', que ahora le coloca el listón de los 7,5 millones, una cantidad insuficiente para que en Nervión se planteen venderlo, si bien está en el mercado, como todo aquél por el que lleguen propuestas interesantes. Con una amortización pendiente de algo más de cinco millones, el mediocentro tiene a su primer pretendiente aventajado.

Y eso que acaba de volver de vacaciones, junto a su compañero y también mundialista Rubén Vargas. Ambos se incorporaban este lunes a la concentración que está celebrando el conjunto blanquirrojo en la localidad neerlandesa de Garderen y acompañarán al equipo hasta su regreso a Sevilla el próximo sábado 8 de agosto a la finalización del choque en Alemania ante el Bayer Leverkusen, que arrancará a las 15:30 horas. Quizás sea demasiado pronto para verles en acción durante esta pretemporada, aunque en Génova estarán muy pendientes de estos compases iniciales del de Zúrich.

Y es que avanza el periodista Ismael Medina en 'Informe Morrocotudo' que el equipo 'rossoblù' sigue de cerca al centrocampista oriundo de Senegal, de 29 años y, como se ha dicho, otros tres de vinculación con el Sevilla FC, ya que fue uno de los que aceptó una ampliación hasta 2029 a cambio de diferir sus emolumentos, facilitando, así, la inscripción en LaLiga de varios de sus compañeros. De momento, no hay avances en éste u otro sentido para la salida de Djibril Sow, por el que en Nervión escuchan propuestas a partir de la cantidad que costó en su día con el fin de seguir generando plusvalías y espacio salarial.

Altibajos y un final de temporada de menos a más

Autor de cinco goles y cuatro asistencias en 35 encuentros oficiales el curso pasado, no sumó más que 2.289 minutos el internacional helvético, al que costó hacerse con la titularidad con regularidad tanto a las órdenes de Matías Almeyda como con la llegada en la recta final de Luis García Plaza. De hecho, tras cambiarlo al descanso el madrileño en su debut en el Carlos Tartiere, tan sólo le concedió un rato contra Atlético de Madrid y Levante UD. Pese a la derrota, recuperó galones en Pamplona, donde asistió a Neal Maupay y, tras cumplir sanción por acumulación de amonestaciones ante la Real Sociedad, salió desde el banquillo para aportar en el 1-1 de Andrés Castrín, repitiendo en Villarreal pase de gol para quedarse ya desde el inicio en las dos entregas postreras.