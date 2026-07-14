La cantidad que el Sevilla espera obtener con Rubén Vargas y los planes con Djibril Sow

Ya son varios los clubes ingleses que han mostrado su interés en el extremo suizo y el club de Nervión espera aprovechar el poderío económico de la Premier League para obtener una plusvalía mayor que con Akor Adams

De vacaciones tras caer eliminado en cuartos de final del Mundial con Suiza, Rubén Vargas se presenta como una de las grandes ventas del verano en el Sevilla FC, con permiso de Akor Adams, cuyo traspaso al Venezia está acordado a falta de detalles. El internacional suizo, tras una gris temporada como nervionense, ha aprovechando el escaparate que siempre supone un campeonato de ese calibre para revalorizarse y en Nervión esperan obtener una plusvalía que podría ser incluso mayor que la esperada con el nigeriano, puesto que su contratación supuso un desembolso menor.

Ambos aterrizaron en el mercado invernal de la 24/25, con Víctor Orta al frente de la dirección deportiva. Pero mientras por el delantero se pagaron 5,5 millones de euros al Montpellier, el coste del fichaje del extremo se cifró en 2,5 millones, aprovechando que apenas le quedaban seis meses de contrato en el Augsburgo alemán. Ahora, su valor de mercado es de 12 según la web especializada Transfermarkt. Pero en el Sánchez-Pizjuán apretarán para elevar bastante dicha cantidad.

Brighton, Aston Villa y West Ham ya conocen el precio de Rubén Vargas: 20 millones de euros

Ya son varios los equipos que han preguntado por Rubén Vargas, que ha firmado dos goles y una asistencia en sus seis encuentros en el Mundial, en el que el combinado helvético llevó a Argentina a la prórroga, cayendo con polémica. Esa destacada actuación ha hecho que su nombre comience a sonar con fuerza en la Premier League, donde ha sido relacionado con el Brighton, el Aston Villa o el West Ham. Una situación que podría propiciar una puja sin duda beneficiosa para los intereses sevillistas.

Según informa el diario As, en la entidad de Nervión, sabedores del potencial económico del fútbol inglés, han puesto el listón en 20 millones de euros. Esa es la cantidad que esperan obtener por un futbolista que el pasado verano ya estuvo cerca de marcharse. Entonces fue el Villarreal el que intentó hacerse con sus servicios, pero su oferta de 15 millones, que era lo que pedía el Sevilla FC hace un año, llegó justo sobre la bocina, sin tiempo para firmar a un relevo de garantías tras haberse marchado también Lukébakio, lo que hizo que la propuesta amarilla fuese rechazada.

Reforzar los costados, una prioridad para José Ignacio Navarro

Ahora, en cambio, José Ignacio Navarro es consciente de que tendrá que reforzar los costados con más de un extremo, siendo sin duda una de las prioridades junto a la delantera. Junto a Rubén Vargas, también está en la rampa de salida el nigeriano Chidera Ejuke, por el que se esperan obtener entre 4 y 5 millones al quedarle solo un año de contrato. Además, ya hicieron las maletas jugadores como Januzaj y Alexis Sánchez, al tiempo que el futuro de Alfon González, que se perderá el inicio de LaLiga por lesión, tampoco está está nada claro, con el Celta de Vigo valorando un posible regreso.

A punto de cumplir 28 años, Rubén Vargas también fue tentado por el Trabzonspor turco, que recelaba de su historial de lesiones. Pero obviamente la Premier league se presenta como un destino más apetecible, siendo uno de sus objetivos recalar en un conjunto que le permita disputar competiciones europeas, a ser posible la Champions. Todo ello, a pesar de que su última temporada no ha sido la mejor. Lastrado por las lesiones, vio frenado su buen comienzo y acabó el curso con tres goles y seis asistencias en 25 partidos.

El objetivo del Sevilla con Sow: recuperar la inversión realizada

Por su parte, su compatriota Djibril Sow también ha iniciado su periodo de descanso, que se alargará hasta la recta final de la pretemporada, poco antes de que arranque LaLiga. En su caso, no ha brillado tanto en el Mundial como el jugador de origen dominicano, pero su protagonismo fue a más, siendo titular tanto tanto en octavos como en cuartos de final, ante Colombia y Argentina respectivamente, para participar así en cuatro de los seis choques de Suiza, en los que firmó una asistencia.

A sus 29 años, el centrocampista accedió el pasado verano diferir su sueldo para ayudar a inscribir a los nuevos fichajes, lo que hizo que ampliase su contrato hasta 2029. Pero en Nervión se contentarían con recuperar los 10 millones de euros que costó firmarlo procedente del Eintracht de Frankfurt. Precisamente en la Bundesliga alemana es donde pueden estar sus mayores pretendientes y el Sevilla FC confía en que llegue una oferta que ronde dicha cantidad para abrirle la puerta, lo que liberaría una ficha importante, optando en su lugar por contratar a un mediocentro de otro perfil diferente, más creativo.