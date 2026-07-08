Rubén Vargas, héroe de Suiza: "Solo tenía que creer en mí mismo"

El futbolista del Sevilla Fútbol Club acabó materializando el penalti decisivo en la tanda ante Colombia para meter a su país en los cuartos de final de un Mundial por primera vez en su historia

El Sevilla Fútbol Club tiene a sus tres internacionales entre las ocho mejores selecciones del mundo, aunque en el caso de Orjand Nyland ya no es jugador sevillista al acabar su contrato el pasado 30 de junio, después de que en la noche de ayer, madrugada ya, Suiza certificara su pase a los cuartos de final del Mundial tras eliminar en la tanda de penaltis a Colombia además con protagonismo tanto de Djibril Sow como de Rubén Vargas.

Ambos entre algodones en la previa, finalmente acabaron teniendo minutos en el partido. El centrocampista saltó al campo para comenzar la segunda parte pero el destino esperaba al extremo, que fue el encargado de lanzar el quinto y definitivo penalti para los helvéticos, engañando al meta colombiano, con el mismo apellido que el nervionense, y metiendo a su país entre las ocho mejores selecciones del momento. Lo celebraba por todo lo alto extremo del Sevilla Fútbol Club, hacia el que corrían todos sus compañeros para abrazarle y celebrar el histórico pase a cuartos.

"Es muy difícil para mí asimilar lo que hemos logrado hoy", afirmaba el atacante suizo nada más acabar el partido a pie de campo, muy emocionado por haber contribuido al triunfo de su selección. "Lo pusimos todo sobre el campo. No fue fácil. Nos enfrentamos a un rival muy fuerte y ahora hemos hecho historia", recordaba el sevillista.

Rubén Vargas saltó al campo en el minuto 92 de partido, como arma que se había reservado su seleccionador, Murat Yakin para la prórroga que les esperaba y tras llegar tocado al partido ante los colombianos. "Sentí la energía positiva de todos, de todo el equipo y de todos los aficionados", dijo futbolista del Sevilla, que añadió: "Creo que nos merecimos la victoria. Tuvimos muchas oportunidades maravillosas".

Sobre el penalti decisivo, Vargas explicó que recurrió al trabajo previo realizado en los entrenamientos. "Solo tenía que creer en mí mismo. Me sentí muy seguro hoy, muy protegido, y es increíble que pudiera marcar el gol decisivo", zanjó.

Ahora espera la Argentina de Messi

A pesar de la euforia por la clasificación a cuartos de Suiza, Rubén Vargas ya piensa en el próximo compromiso helvético, que será nada más y nada menos que ante la actual campeona del mundo, Argentina, pero a la que el sevillista no le tiene miedo. "Todos sabemos quién es Argentina, pero para nosotros todo es posible", aseguró con firmeza el extremo.

Este duelo entre Argentina y Suiza será el que cierra las eliminatorias de cuartos de final, disputándose en la madrugada del sábado al domingo a partir de las 3:00 horas en Kansas City.