Gabriel Suazo demuestra su compromiso con el Sevilla: un gesto de capitán

El capitán de la selección de Chile y firme candidato a llevar el brazalete en el equipo nervionense ha renunciado a varios días de vacaciones para sumarse este martes al resto del grupo en el cuarto entrenamiento que suma en los dos primeros días de pretemporada

El Sevilla FC ha acumulado en la tarde del martes su cuarto entrenamiento en sólo dos días de pretemporada. Luis García Plaza y su cuerpo técnico sigue apretando las tuercas a un grupo con más apartados para presionarles a que busquen equipo lo antes posible que nuevos refuerzos -una cosa es consecuencia de la otra-. Polémicas al margen, la principal novedad de la segunda sesión vespertina la ha puesto Gabriel Suazo, que se ha sumado al grupo antes de lo previsto en toda una demostración de compromiso.

Gabriel Suazo, uno más para Luis García Plaza

Con la salida de Nemanja Gudelj y la esperada marcha de algún que otro 'veterano', Suazo se postula como uno de los más firmes candidatos a lucir el brazalete de capitán del Sevilla FC, rol que ya desempeñó puntualmente en la 25/26 a pesar de que era la primera campaña en Nervión. El lateral izquierdo chileno fue uno de los jugadores internacionales que acudieron con su selección a la 'Ventana FIFA' de junio.

Por lo tanto, tenía derecho a unos días más de vacaciones al igual que el nigeriano Akor Adams y el griego Odysseas Vlachodimos, que se queda cedido por un segundo curso; sin contar con los mundialistas Djibril Sow y Rubén Vargas. Suazo ha renunciado a estos días extra de asueto y el club ha destacado que se ha ejercitado con el resto del grupo en la sesión vespertina de este segundo día con doble ración de trabajo, que ha transcurrido a puerta cerrada en el Estadio Jesús Navas.

El curso pasado empezó como titular indiscutible para Matías Almeyda, pero la pujanza del canterano Joaquín Martínez 'Oso' y las dos lesiones musculares que encadenó entre finales de 2025 e inicios de 2026 le hicieron perder el puesto. Luis García Plaza buscó la manera de alinear a los dos juntos y el capitán de Chile acabó su primer año en el Sevilla FC con la nada despreciables cifras de 2.127 minutos en 30 partidos con dos asistencias.

Mario Díaz y Jesuly amplian a la veintena la nómina de canteranos

También en el capítulo de novedades en la tarde del martes se han encontrado la presencia de aún más canteranos, en concreto, dos juveniles: el central Mario Díaz, capitán de la selección española sub 17; y Jesuly se han unido a un grupo con 18 jugadores más formados en la casa entre los reclutados por García Plaza para esta pretemporada, los que dieron el salto a lo largo del curso pasado y los que ya estaban en el primer equipo desde hace unos años.

Además del permiso de los mencionados jugadores internacionales y de la baja por lesión del desafortunado Alfon González, siguen apartados del grupo los jugadores que deben buscar equipo en este mercado estival de fichajes: Tanguy Nianzou, Joan Jordán, Rafa Mir, Fábio Cardoso, Fede Gattoni y Chidera Ejuke -aunque este último oficialmente está fuera por "asuntos burocráticos"-.