Al Shabab aleja de Sevilla a un sustituto perfecto para Akor Adams que también sonó para el Betis: se escapa Bamba Dieng

Libre después de terminar contrato con el Lorient FC y con la agenda despejada ya tras caer eliminado en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, el atacante senegalés por fin ha tomado una decisión sobre su futuro

El eco del nombre de Bamba Dieng, delantero a coste cero que durante meses ha retumbado en la capital andaluza, comienza a escucharse con más lejanía cada día que pasa. En concreto, el sonido está viajando inexorablemente hacia la capital de Arabia Saudí, donde todo apunta a que el Al-Shabab Club ha acabado ganando una carrera para la que desde hace meses había sacado dorsal el Real Betis y en la que intentaba abrirse paso un Sevilla FC que está muy cerca de quedarse sin una de las opciones que más gustaban en la nueva dirección deportiva nervionense para suplir un traspaso de Akor Adams.

El Al-Shabab convence al mundialista Bamba Dieng con un contrato de tres años

En medio de las noticias que desde hace días dan por el hecho el acuerdo entre el Venezia FC y Akor Adams, sólo a falta de esa prometida oferta mejorada para convencer económicamente al Sevilla FC, el periodista Mateo Moretto ha adelantado este lunes que Bamba Dieng tiene muy avanzado su fichaje por el Al-Shabab. El acaudalado club de Riad ha convencido al delantero con un contrato de tres años y una ficha que superará en mucho el millón de euros anuales que cobraba en el Lorient FC.

ESTADIO Deportivo contactó hace unos días con el entorno de Bamba Dieng. Representado por un miembro de su familia, su entorno no esconde que su condición de agente libre ha llamado la atención de muchos clubes ni lo atractivo que resultaría poder jugar en LaLiga española; pero preferían seguir guardando silencio respecto a la elección del jugador.

En este sentido, explicaron que el delantero senegalés tomaría una decisión cuando terminase su participación en el Mundial 2026. Su selección quedó apeada el pasado miércoles tras caer en los dieciseisavos de final ante Bélgica (3-2) y a partir de ahí se ha centrado en resolver lo antes posible un futuro en el que lo económico ha pesado mucho.

El Sevilla FC sigue a Bamba Dieng desde su etapa en el filial del Olympique de Marsella

El interés de José Ignacio Navarro por Bamba Dieng no es novedoso en Nervión, donde manejan informes de este punta africano de 26 años desde hace más de un lustro. Entonces, el de Pikine despuntaba en el filial del Olympique de Marsella tras llegar desde el Diambars FC de Senegal en calidad de cedido con opción de compra de 400.000 euros. De hecho, sonó como objetivo del Sevilla FC para reforzar en el mercado invernal de 2022 la plantilla que Jorge Sampaoli heredó de Julen Lopetegui.

Bamba Dieng coincidió en el Marsella con el técnico argentino y marcó 11 tantos en los 54 encuentros que disputó entre su fichaje en el verano de 2021 y su traspaso en enero de 2023. El Lorient FC invirtió siete millones de euros que ha rentabilizado con 23 dianas y dos asistencias en 60 encuentros oficiales a lo largo de estos tres cursos de contrato que finalizaron el pasado 30 de junio. Su condición de internacional y mundialista le hacen destacar en el mercado de futbolistas libres con un valor de mercado estimado en 15 millones.

El Real Betis también ha sido vinculado con el internacional senegalés

Otro equipo que tenía anotado el nombre de Bamba Dieng, aunque no constan intentos formales, es el Real Betis. Allá por el pasado mes de abril surgieron diversas informaciones que aseguraban que Manu Fajardo estaba intentando adelantarse a la multitudinaria competencia que se avecinaba para hacerse con un supuesto candidato a ocupar la vacante que deja el también mundialista Cédric Bakambu.

El inicio de curso fue bastante accidentado, ya que después de disputar dos encuentros como suplente, se lesionó y se pasó otro mes completo sin vestirse de corto. Su segunda vuelta está siendo muy positiva. Se acabó haciendo con un puesto de titular indiscutible y sumó ocho tantos en las 14 últimas jornadas para acabar con unos números muy meritorios: 16 dianas en 26 encuentros oficiales entre liga y copa. En el Mundial 2026 sólo jugó siete minutos en el primer partido, precisamente frente a Francia y se quedó sin jugar en los otros tres choques.