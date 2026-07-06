El Venezia firma a otro delantero, pero no olvida a Akor Adams: sus inversiones y hasta dónde podría llegar

El club italiano ya tiene a un nuevo punta (Albion Rrahmani) y busca un segundo. Desde el país vecino insisten en que el nigeriano es el elegido, pero apuntan a ESTADIO Deportivo que la entidad transalpina tampoco se volverá loca

Un verano más, el Sevilla FC necesita vender para aliviar las pérdidas y abrir un necesario hueco en su estrecho margen salarial que le permita inscribir a los nuevos fichajes. A día de hoy, Guridi, Sangante, Juan Iglesias y el retornado Vlachodimos no podrían ser dados de alta en LaLiga. Para ello es necesario hace caja mediante más de un traspaso. Y si el pasado verano fueron Lukébakio, Badé y el joven Idumbo los sacrificados, en esta ocasión los grandes valores están en la cantera (Oso, Juanlu o Kike Salas) y en los dos refuerzos invernales de la 24/25 que llegaron de la mano de Víctor Orta: Rubén Vargas y Akor Adams.

Con el extremo suizo se esperará a que acabe su participación en el Mundial, que está ayudando a revalorizarlo. Pero en el caso del delantero nigeriano, tras haber sido vinculado anteriormente con el Olympique de Marsella, ya tiene un acuerdo cerrado hasta 2030 con el Venezia que le permitiría mejorar de forma notable su actual salario. Falta, sin embargo, lo más importante: el acuerdo entre clubes.

El Venezia ofreció 10 millones y el Sevilla FC no acepta menos de 15

La primera oferta del club italiano rondaba los 10 millones de euros, cantidad rechazada por un Sevilla FC que habría tasado al africano en el doble, aunque dada su necesidad podría comenzar a negociar a partir de 15 millones, que justamente es el valor de mercado teórico que le concede la web especializada Transfermarkt. Pero a pesar de los nuevos tiempos de bonanza económica que viven en el conjunto de la región del Véneto, con la entrada de los empresarios americanos Tim Leiweke y Francesca Bodie, fuentes cercanas al mismo aseguran a ESTADIO Deportivo que no será fácil que los nuevos propietarios suban mucho más su propuesta.

Un perfil bajo en los 8 fichajes realizados: 12,75 millones gastados y 31,5 ingresados

Tras lograr el ascenso a la Serie A, en el Estadio Pier Luigi Penzo quieren armar un proyecto más ambicioso, con el Como de espejo. Pero por ahora sus inversiones tienen un perfil mucho más modesto. Ha realizado hasta la fecha ocho fichajes y ha gastado 12,75 millones de euros. La mayoría, 7, en el central alemán Bella-Kotchap, del Hellas Verona, sumando otros gastos menores en el joven extremo polaco Kornel Lisman (2,5), el lateral zurdo croata Bartol Franjic (1,25) y los centrocampistas italianos Mattia Compagnon y Lorenzo Berardi (un millón en cada uno). Además, han llegado libres los mediocentros Helgason (Lecce) y Basic (Lazio), así como el ex valencianista Thierry Correia.

Se espera, en cualquier caso, un paso al frente tras uno de los equipos más activos del mercado a estas alturas. Para ello, también está haciendo caja, ingresando hasta 31,5 millones de euros gracias a los traspasos de Issa Doumbia (Sporting de Portugal), Nicolussi Caviglia (Parma) y Svoboda (Brighton), que han dejado 20,5, 6 y 5 millones respectivamente.

Un salto más en el ataque: 7,5 millones más dos en bonus por Rrahmani

Así, ahora el foco del Venezia está puesto en reforzar su delantera, donde curiosamente cuenta, entre otros, con el ex canterano sevillista Antonio Casas, que arribó el pasado verano procedente del Córdoba. Así, hoy mismo está previsto que aterrice el ariete internacional kosovar Albion Rrahmani, de 25 años, que mañana debe someterse a los exámenes médicos. Pagará por su pase al Sparta de Praga 7,5 millones más dos en bonus. Pero su llegada no anularía la del nigeriano, pues busca dos refuerzos para la vanguardia.

¿Llegará el gran paso del Venezia con Akor Adams?

De este modo, en Nervión esperan que el gran esfuerzo de la entidad transalpina para apuntalar su ataque llegue por Akor Adams, que de momento no ha estado este lunes en el regreso al trabajo al gozar de unos días más de vacaciones, pues al acabar la temporada aún tuvo que afrontar algunos compromisos con su selección. Sus 10 goles y tres asistencias como sevillista en la 25/26 le han colocado en el escaparate y en el Sánchez-Pizjuán se apretará para obtener la mayos plusvalía posible, después de pagar 5,5 millones por su pase hace un año y medio al Montpellier.