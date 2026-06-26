Paso al frente del Venezia por Akor Adams: la diferencia entre su oferta y lo que piden en Nervión

Los blanquirrojos saben que Vargas y el nigeriano, junto a Kike Salas y Juanlu, son sus principales activos en el mercado para reducir deuda y mejorar el panorama en lo que a límite salarial de LaLiga se refiere, aunque las posturas sigue lejanas

Se trata, junto a los canteranos Juanlu Sánchez (con el Nápoles volviendo a la carga este verano) y Kike Salas (en Rusia redoblan su apuesta por el aruncitano), el principal activo del Sevilla FC en el mercado para hacer caja con cierta prontitud, incluso por delante de un Rubén Vargas por el que la lógica invita a esperar una mayor revalorización durante un Mundial de Estados Unidos, Canadá y México en el que está descollando con Suiza. Se trata de Akor Adams, que abrochó la 25/26 con diez goles y cuatro asistencias en 33 partidos, a los que sumó otros seis tantos con Nigeria, despertando, así, el interés de clubes de Francia, Inglaterra y, sobre todo, Italia, hasta el punto de que en su entorno apuestan por un salto a la Serie A.

El potente artillero, de hecho, estaría expectante a las negociaciones de la entidad nervionense con el Venezia, recién ascendido a la máxima categoría transalpina, todavía en una fase embrionaria. En busca de un goleador que permita al conjunto de la 'Reina del Adriático' pelear con más argumentos por la permanencia, los dirigentes 'arancioneroverdi' habrían convencido al de Kogi State, aunque siguen todavía lejos de las exigencias monetarias desde el Ramón Sánchez-Pizjuán, donde mantienen una postura firme y han citado, mientras tanto, al ex del Montpellier el próximo viernes 3 de julio para el comienzo de la pretemporada con una institución a la que pertenece hasta 2029.

El Venezia, de momento, se queda en la mitad

El primero en dar el paso al frente por Akor Adams ha sido el Venezia, aunque, por ahora, las diferencias son muy grandes entre las exigencias del Sevilla FC y la propuesta italiana, que se encuentra ligeramente por encima de los diez millones de euros. Mientras tanto, en la planta noble de 'La Bombonera' habrían puesto el listón de su precio de salida en 20 millones, intentando llegar a los 25 millones con los bonus, aunque su tasación objetiva está en 15 millones, según la web especializada 'Transfermarkt'. Hay que recordar que el nigeriano arribó a Nervión hace aproximadamente año y medio a cambio de 5,5 millones de euros, por lo que la hipotética plusvalía se iría a un mínimo de tres veces más.

El Marsella no ha movido ficha todavía en serio

Centrados los clubes franceses por estas fechas en asegurar su cuadre de cuentas a 30 de junio para evitar multas y descensos, el Olympique de Marsella no ha dado el paso en firme que sí se ha producido en la ciudad de los canales por Akor Adams. En realidad, el movimiento desde la Costa Azul por el ariete nigeriano fue el primero que trascendió, si bien a priori no hizo mucha gracia al Sevilla FC la idea francesa de incluir en el trato el pase de Neal Maupay para abaratar la operación. Y es que en Nervión prima ingresar la máxima cantidad posible para reducir deuda y masa salarial, lo que debe influir positivamente en el margen de maniobra que tenga hasta primeros de septiembre José Ignacio Navarro.