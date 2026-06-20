El Spartak de Moscú insiste por Kike Salas y pone sobre la mesa el doble

Los rusos, que ofertaron el pasado verano cinco millones de euros fijos y dos en variables por el zaguero de Morón de la Frontera habrían trasladado a los nervionenses una propuesta de diez millones para contratar al zurdo

Acabó siendo uno de los jugadores más regulares del Sevilla FC, formando con Andrés Castrín una pareja en la que Luis García Plaza encontró la solidez que acercaba la permanencia en Primera división. Con contrato hasta el 30 de junio de 2029 en Nervión, se trata también de uno de los principales activos en el mercado para generar plusvalías, como otros canteranos con galones que, lógicamente, no llegaron al primer equipo mediante un traspaso, casos de Juanlu Sánchez (de quien no se olvida el Nápoles) o José Ángel Carmona. En su caso, Kike Salas se ha hecho fijos con todos los entrenadores que han pasado recientemente por el Ramón Sánchez-Pizjuán.

El verano pasado, el Spartak de Moscú le tentó con una suculenta oferta económica y propuso a la entidad nervionense una compra por valor de cinco millones de euros fijos y dos en variables que fue rechazada de plano. Ahora, según 'Transferfeed', los rusos habrían vuelto a la carga doblando su apuesta por el aruncitano: diez millones de euros para el Sevilla FC y un salario cuatro veces mayor para el zaguero. Sin duda, una tentación importante, por mucho que el destino levante suspicacias por el conflicto bélico que mantiene el país en los últimos años con su vecina Ucrania.

El Sevilla no escucha ofertas por debajo de los veinte millones

Aunque fue una posición de fuerza que rechinaba un poco en los casos de Juanlu Sánchez y José Ángel Carmona, con propuestas de la Premier League por esa cantidad que rechazaron y otras cercanas en el caso del quinteño que declinó el Sevilla FC, en las oficinas de Nervión se mantienen firmes con Kike Salas. Se escucharán, como es obligación, todas las ofertas fuera de mercado que dejen una buena plusvalía en las arcas blanquirrojas y alivien la ingente deuda existente, pero, de nuevo, el precio de salida son los 20 millones de euros que durante semanas parecieron un empecinamiento del ya ex director deportivo, Antonio Cordón.

Con un valor de mercado estimado, según la web especializada 'Transfermarkt', de 14 millones de euros, nunca se le dejaría ir por menos de ese listón objetivo, por lo que la respuesta al Spartak de Moscú volverá a ser negativa. Si aumentan la puja desde Rusia, sería digno de estudio, pero no de momento. En cuanto al aspecto numérico, los blanquirrojos tenían 'overbooking' en el eje de la zaga durante la 25/26, más allá de que no contaran Fábio Cardoso y Federico Gattoni. Ambos saldrán, mientras que se ha retirado César Azpilicueta. Hay serias dudas también con el físico y las prestaciones de Marcao Teixeira y Tanguy Nianzou.