La cantera también tira del carro en el Sevilla a nivel económico: el nuevo precio de Kike Salas, Castrín y Oso

La pareja de centrales y el lateral zurdo son los futbolistas de la plantilla nervionense cuyos valores de mercado han experimentado una mayor subida, gracias a su decisiva aportación para lograr la permanencia

No es ningún secreto que el Sevilla FC necesita vender para minimizar lo máximo posible sus pérdidas y poder reforzar a su vez la plantilla. Así lo reconocía Luis García Plaza antes de ser confirmado como técnico para la 26/27 de forma interna, tras las dudas con respecto a su continuidad si era Sergio Ramos quien tomaba las riendas del club. El madrileño, por tanto, seguirá al frente del cuadro nervionense tras lograr una sufrida permanencia en la que ha tenido mucho peso la aportación de varios canteranos, que han visto premiado su gran momento en los últimos meses con un subidón también a nivel económico.

A día de hoy, buena parte de los principales activos del plantel con los que poder hacer caja son productos surgidos de las instalaciones de la carretera de Utrera, con especial mención para tres de ellos: Kike Salas, Andrés Castrín y Oso. Los tres protagonizan los mayores incrementos en la actualización de los valores de mercado realizada hoy mismo por la web especializada Transfermarkt, que también destaca en este sentido a Lucien Agoumé y Akor Adams.

Las subidas de Kike Salas, Castrín y Oso

La actuación de la dupla compuesta por Kike Salas y Castrín en el eje de la zaga ha sido clave para lograr la salvación y han sido muchos los elogios recibidos por ambos. De un lado, el moronense ha respondido con creces sobre el campo, dejando a un lado su presunta implicación en un caso de amaño de apuestas deportivas, y ha disparado su cotización desde los 6 millones del pasado mes de diciembre hasta los 14 actuales. Entre medias, en marzo, ya era valorado en 8, por lo que protagoniza la mayor subida de la plantilla con 6 kilos.

Pero no se queda muy atrás Castrín, cuya irrupción en la elite directamente desde el Sevilla Atlético ha llamado mucho la atención. A sus 23 años, el defensor gallego ha disparado su precio teórico desde 1,5 a 6 millones (+4,5), si bien la idea, salvo oferta muy atractiva, es que pueda asentarse en el equipo de García Plaza como uno de sus pilares. Para ello se trabaja en una renovación hasta 2030, pues solo le queda un año de contrato, que estaría ya bastante encaminada.

Como viene informando ESTADIO Deportivo, también se le ha presentado una oferta de la misma duración a Oso, otro que acaba en 2027, si bien con el hispano-argentino no es nada descabellado pensar en una posible venta, con Villarreal, Espanyol y especialmente el Estrasburgo muy interesados en su fichaje. Su cláusula de rescisión es ya de 20 millones y Transfermarkt avala su posición en el mercado al elevar su valor de 5 a 10 millones, después de que en diciembre fuese solo de dos kilos.

Agoumé y Akor Adams se colocan en lo más alto

Junto a los tres canteranos, los otros integrantes de Sevilla FC que han elevado su estatus a nivel económico son los mencionados Agoumé, pese a su irregular temporada, y Akor Adams, clave en la permanencia con sus 10 goles. Ambos suben de 12 a 15 millones de euros, pasando a ser de ese modo los jugadores más valorados de la plantilla, pues Rubén Vargas y Carmona se quedan en 12 y por tanto fuera del podio que ahora completa el citado Kike Salas (14).

No cabe duda de que todos ellos son los principales activos del club sevillista para poder generar las tan necesarias plusvalías este verano y ver aliviada con ello su delicada situación financiera. El siguiente en el escalón, también por debajo de Oso y el propio, es ya el suizo Djibril Sow, con un valor de 7,5 millones, estando en la órbita de algunos equipos alemanes de cara a un posible regreso a la Bundesliga.