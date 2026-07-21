El dinero que le cuesta al Sevilla la cesión de Vlachodimos: menos de lo esperado

ESTADIO Deportivo ha podido saber el porcentaje del salario del meta que el Sevilla asume en la segunda cesión, superior al del curso pasado pero asumible y menor para una operación de esta índole

La hoja de ruta de José Ignacio Navarro contemplaba desde un principio que el mayor esfuerzo económico de este verano se destinaría a la portería y a la punta de lanza y, de momento, ya ha conseguido un objetivo que parecía imposible cuando terminó la temporada: la continuidad de Odysseas Vlachodimos.

El propio club filtraba por entonces que daban prácticamente por perdido al meta una vez concluida su cesión por la intención inicial de Newcastle de hacer caja con su traspaso tras su excelente rendimiento en Nervión. Sin embargo, impulsado por la determinante colaboración del internacional heleno, el Sevilla no arrojó la toalla y profundizó en sus posibilidades a sabiendas de que contaba con un as determinante.

Y es que, como reveló esta redacción poco antes de culminar el acuerdo, Vlachodimos lanzó un ultimátum al Newcastle al comunicarle que solo aceptaría la oferta blanquirroja, lo que dejó sin margen de acción a las 'Urracas' y favoreció el acuerdo para una nueva cesión ante de lo previsto, permitiendo al portero sumarse a la pretemporada en sus inicios.

La cuota del salario de Vlachodimos pactada con el Newcastle

Un pacto que exige el esfuerzo financiero antes mencionado por la mayor contribución del Sevilla en el pago de su salario, si bien es menor del que se podría esperar en una operación de este calado. Efectivamente, los nervionenses asumen una cuota superior a la del ejercicio pasado, pero el grueso de su ficha siguen recayendo en la entidad blanquinegra por segunda campaña consecutiva.

Vlachodimos firmó con el Newcastle un contrato hasta 2028 con una temporada opcional a razón de alrededor de 3,7 millones de euros brutos al año, una cantidad alejada de las posibilidades blanquirrojas, por lo que habría sido imposible retenerlo en esas condiciones.

En este sentido, José Ignacio Navarro ha cerrado una operación ejemplar, pues, como tal y como ha podido saber ESTADIO Deportivo, el porcentaje que asume el Sevilla de su ficha ronda el 30%, por debajo de un tercio de sus emolumentos.

Una subida sensible, pero no desmesurada con respecto a la primera cesión de Vlachodimos

Traducido en números, el club de Eduardo Dato pagaría alrededor del millón de euros brutos o ligeramente por encima al portero titular del próximo curso, cifra que, evidentemente, supone un esfuerzo para las arcas, pero acorde, eso sí, a la importancia de su incorporación y sin salirse de los márgenes de acción condicionados por su estrechísimo margen salarial.

Esta aportación supera a la del curso pasado de manera sensible, aunque tampoco de forma desmesurada, pues en el primer curso en el Sánchez-Pizjuán del de Stuttgart, el Sevilla pactó con la entidad británica hacerse cargo de una sexta parte de su ficha, por debajo del 20%. Una subida tan lógica como asumible de cara a abrochar una posición fundamental dentro de una situación económica de emergencia.