El Sevilla negocia con el Newcastle y avanza en la nueva cesión de Vlachodimos: "Habrá acuerdo"

Fuentes muy próximas al internacional heleno revelan a ESTADIO Deportivo que José Ignacio Navarro negocia con las Urracas desde hace una semana para una segunda cesión y que va por buen camino tras comunicar el meta al club inglés que no aceptará ninguna otra oferta

Lo que parecía imposible cuando finalizó el curso ha tornado en una realidad más que posible por la intervención determinante de Odysseas Vlachodimos para quedarse en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

No en vano, fuentes muy próximas al internacional heleno han revelado a ESTADIO Deportivo que Odysseas ha lanzado un ultimátum al Newcastle por el que le cierra cualquier otra vía que no sea entenderse con los nervionenses.

Ultimátum de Vlachodimos al Newcastle y negociaciones abiertas para su cesión al Sevilla

Y es que el portero nacido en Stuttgart les comunicó de manera tajante que solo quiere ir al Sevilla y que no aceptará ninguna otra oferta, por lo que las 'Urracas' han entendido que no le queda otra opción sentarse con el Sevilla para llegar a un acuerdo mediante la fórmula que pretenden en Nervión después de una préstamo durante la pasada temporada en la que se erigió en uno de los principales baluartes de la salvación.

De ese modo, como confirman a ESTADIO Deportivo, desde hace semana una Sevilla y Newcastle negocian intensamente una nueva cesión de Vlachodimos en el Sánchez -Pizjuán y se han producidos avances hasta el punto de que el entorno del futbolista está convencido de que habrá acuerdo por la presión ejercida por el meta, que prácticamente ha exigido al Newcastle que alcance una entente con los hispalense: "Se cerrará el trato".

Préstamo en condiciones diferentes al curso pasado

En este sentido, José Ignacio Navarro, flamante director deportivo nervionense, trabaja en una cesión en condiciones diferentes a la anterior en todos los sentidos, primero porque, como revelan las fuentes antes mencionadas, el Sevilla se compromete a asumir una mayor carga del porcentaje del salario del portero, lo que supone un esfuuerzo que en Eduardo Dato se considera tan necesario como factible.

Y segundo porque, a diferencia del préstamo anterior, el actual incluiría una opción de compra y desde el círculo íntimo del meta no descartan que pueda tornar en obligación en función de objetivos, lo que entraría en los planes del Newcastle.

Nadie esconde que se trata de una operación compleja dentro de la situación económica del Sevilla, pero también que resulta asumible y que, a día de hoy, se avanza por buen camino para convertir en realidad el deseo de todos los sevillistas: la continuidad de Vlachodimos en Nervión.

Los plazos deseados por el Sevilla con Vlachodimos

Desde hace tiempo, Odysseas ha tenido clara su intención de permanecer en el Sevilla, pues él su familia han encontrado el hogar que buscaban después de la pesadilla vivida en Inglaterra y no piensa renunciar a ello. "A Ody le encanta la afición, la ciudad, el equipo, todo...", apuntan a ED desde el entorno del jugador, que tiene contrato en St James Park hasta el 30 de junio de 2028 con opción a una campaña más.

Lo ideal sería que Vlachodimos estuviera para el arranque de la pretemporada dentro de cinco días, lo que se antoja muy complicado, o al menos que no tarde en sumarse a la preparación de la próxima campaña, lo que si parece más factible ante la realidad de que la posición contundente de Odysseas ha provocado que el Newcastle descarte hacer caja ya y esté abierto a pactar el nuevo préstamo con el Sevilla.