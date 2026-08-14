Todo listo con Robbie Ure para su debut con el Sevilla: primer entreno e inscripción en LaLiga

El escocés ya se encuentra con todo preparado para poder hacer su debut este próximo sábado frente al Rayo Vallecano, completando su primer entreno e inscrito en LaLiga

En la mañana de este viernes se esperaban más que novedades en el Sevilla FC. Y estas han llegado. En la sesión matutina celebrada en el Ramón Sánchez-Pizjuán, con la intención de volver a hacer de su estadio un fortín, se ha visto la presencia de Robbie Ure junto al resto de sus compañeros. Una noticia clave que sirve para completar una delantera en la que faltan muchas piezas en el puzle, aunque el debut puede servir para ver los primeros minutos del escocés que tanto ha ilusionado a una afición necesitada de imputs positivos en este sentido.

Este ha sido el primer entreno en el que se ha visto al ariete sevillista entrenar junto a sus compañeros, por lo que había preocupación por parte de muchos aficionados que pensaban que no llegaría a tiempo para el debut liguero frente al Rayo Vallecano. No lo estaba haciendo por cuestiones meramente burocráticas, algo que estaba previsto solucionarse más pronto que tarde, como ya comentó José Ignacio Navarro en su comparecencia ante los medios de comunicación. Todo esto se ha acabado sellando en estas últimas horas y ha sido, en la mañana de este viernes, la primera imagen de Robbie junto al resto de sus compañeros. Se le ha visto muy cerca tanto de Manu Bueno como de Iker Muñoz, por lo que se va introduciendo en una plantilla que necesita a nombres como él.

Por el resto de la sesión, novedad ninguna. Alfon y Marcao han sido las bajas en la mañana de hoy; contando también con ciertos canteranos que pueden marcar una importante idea de lo que puede llegar a ser el planteamiento del sábado. Nico Guillén, Miguel Sierra, Jesuly, Ibra Sow, Rafa Romero y Edu Altozano han estado junto al resto de sus compañeros, por lo que habrá que ver si pueden tener minutos en el debut liguero. En el caso de Nico Guillén, ante las bajas en el centro del campo, no se puede descartar que pueda partir incluso como titular para Luis García Plaza. Algo que se resolverá instantes antes de que comience el encuentro del sábado.

El tema de las inscripciones, más que tranquilidad

Hay algo que inquieta a los aficionados verano tras verano, incluso más que los propios movimientos de plantilla que pueda haber, y esas son las inscripciones. A pesar de que ha solido ser uno de los temas que más han preocupado en el sevillismo, en esta ocasión no será necesario recargar la web de LaLiga para ver con los jugadores con los que se puede contar para este partido frente al Rayo Vallecano. Lo confirmó José Ignacio Navarro en rueda de prensa y, tal y como hemos podido conocer, se irán viendo reflejados los jugadores que faltan por inscribir.

El último en hacerse oficial es Robbie Ure, algo que se ha producido esta misma mañana. Esto reduce la lista de no inscritos hasta uno, siendo el protagonista el lateral madrileño Julio Díaz. Más que tranquilidad en este sentido, ya que está toda la documentación enviada y únicamente es necesario que aparezca en ese apartado de la web. Por lo tanto, con total seguridad, será uno de los convocados frente al Rayo Vallecano.