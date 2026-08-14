"¿El nuevo Monchi? José Ignacio Navarro no está haciendo un trabajo muy diferente al que hizo Víctor Orta"

En ESTADIO Deportivo hemos debatido acerca de la labor del nuevo director deportivo del Sevilla en el capítulo de salidas, logrando sacar del club contratos importantes y de bajo rendimiento

El primer verano de José Ignacio Navarro como director deportivo del Sevilla Fútbol Club está dando mucho que hablar. El que fuera secretario técnico de Antonio Cordón la pasada temporada ha llegado al cargo dispuesto a hacer una limpia en la plantilla que entre finalizaciones de contratos, ventas y salidas negociadas han supuesto ya la marcha de un total de 16 jugadores, alguno de ellos verdaderos lastres como eran los casos de Joan Jordán, Tanguy Nianzou o Rafa Mir, por sus altos contratos y escaso rendimiento deportivo.

La afición sevillista debate sobre el trabajo que está haciendo Navarro, algunos lo califican de excelente solo por el mero hecho de haber podido quitarse de encima a algunos jugadores que sus antecesores no pudieron, aunque otros sin restarle mérito, también creen que se ha visto favorecido por las circunstancias. Por ello, en ESTADIO Deportivo hemos analizado el papel de José Ignacio Navarro en lo que respecto a las salidas hasta la fecha.

"Sin duda que está siendo bastante brillante su trabajo porque ha sido capaz de quitarse a jugadores que eran un verdadero lastre para la plantilla, tanto en lo deportivo como en lo económico, como pueden ser Nianzou, Joan Jordán o Rafa Mir, bueno Mir en lo deportivo ya nada, pero sí en lo económico", expresa Fernando Ruiz, redactor de ESTADIO Deportivo.

Sin embargo, Alejandro Sáez se muestra más dubitativo a la hora de dar el calificativo de "brillante" a su desempeño: "¿Brillante por qué? Al final Nianzou costaba 9 millones de euros al año y se va costando 7, cuesta un poquito menos".

"Yo creo que brillante es todo lo que sea no ver a ese futbolista con el escudo del Sevilla después del rendimiento que ha dado. También ha sido capaz de colocar a Akor Adams que yo creo que ha sacado bastante dinero, que también era el verano de venderlo porque yo creo que este año quizás no hubiera rendido igual, creo que en las ventas ha acertado y en las rescisiones puedes estar más o menos de acuerdo porque al final acabas pagando un dinero, pero al final es un mal menor creo yo", replica Fernando Ruiz después de que algunos lo comparen ya con Monchi.

"Yo no lo veo tan optimista como tú, que no está haciendo un mal trabajo, hasta ahí estaremos de acuerdo los dos creo, pero brillante... esa opinión pública que se ha generado, esa ola de optimismo, yo veo que no está haciendo un trabajo muy diferente a lo que hizo Víctor Orta hace un par de temporadas, en el aspecto de salidas me refiero, en el que también rescindió de manera unilateral a muchos jugadores que no contaban en ese momento para el Sevilla y la opinión pública o esa corriente de opinión era todo lo contrario, que se estaba tirando el dinero, que se estaba regalando y al final no viene a ser muy diferente", opina Alejandro, dando unos motivos también relevantes como eran las situaciones contractuales de estos jugadores que han salido.

A Jordán, Mir y Nianzou les quedaba un año de contrato

"Y con esto repito, no estoy diciendo que José Ignacio Navarro esté haciendo un mal trabajo, pero es que yo creo que al final es lo que se coloque también en la opinión pública, se crea una ola y unos movimientos, cuando realmente han hecho prácticamente lo mismo los dos y Víctor Orta salió por la puerta para atrás, no es que tuviera el rendimiento más acertado como director deportivo y en cambio ahora a los años le están poniendo también su lugar al trabajo que hizo porque tú mismo hablas de Akor Adams, fichaje de él, también Idumbo, Vargas... que no ha salido, pero quizás de lo más acertado y lo más destacado que es la plantilla ahora mismo, por eso digo yo, brillante, es que también es más fácil rescindir o echar a un futbolista que le queda un último año de contrato, con más años, no con dos o con tres por delante, a un futbolista como Rafa Mir que está con una sentencia que lo van a meter preso ocho años, es más fácil también rescindir a esa figura que un futbolista como Rafa Mir con dos o tres años de contrato por delante y no sé, dos millones de euros netos por año, creo que hay muchos condicionantes que no se tienen en cuenta", añade nuestro compañero Alejandro Sáez.

El trabajo que tiene por delante el Sevilla

Pero todavía queda mucha tela que cortar y en la plantilla de Luis García Plaza sigue habiendo jugadores que no cuentan para el técnico como Fábio Cardoso o Adrià Pedrosa y otros que se vería con muy buenos ojos su salida como Chidera Ejuke o Marcao, de los que también hablamos en ESTADIO Deportivo.

"Creo que quizás podremos estar de acuerdo en que sería brillante si de aquí a final de mercado terminaran saliendo Pedrosa, Cardoso, Ejuke o sobre todo Marcao, si logra colocar a Marcao yo creo que ya sí que es más que brillante incluso", lanza Fernando Ruiz poniendo la diana en otros nombres.

"Sí, al final brillante va a ser si el Sevilla mantiene la permanencia en la temporada, porque yo lo que estoy viendo es que la plantilla a día de hoy es peor que la que había a 30 de junio, entiendo que quedan algunos refuerzos, tampoco espero mucho y ojalá para el bien del Sevilla pueda deshacerse de todos esos futbolistas. Pero brillante es que se salve el Sevilla a final de temporada porque la plantilla en mi opinión es peor", apuntilla Alejandro.

Robbie Ure y el perfil de José Ignacio Navarro

"Y como tú decías, que acierte sobre todo en los fichajes, que Robbie Ure sea capaz de marcar diez o quince goles", interrumpe Fernando, poniendo el foco en el delantero escocés, que esté sí ilusiona a Alejandro: "Si te voy a ser sincero el único que me ilusiona a día de hoy es Robbie Ure y porque no lo conozco. Insisto que no creo en que lo está haciendo mal, pero que el contexto es el que es. Un Sevilla muy gris pero ese ambiente de optimismo, de un mago, yo no lo veo".

"Yo creo que también como viene con un perfil bajo quizás no generaba tantas expectativas como a lo mejor podría haberlas generado Víctor Orta o Antonio Cordón. Yo creo que ahí tiene más beneficio, tiene más margen de maniobra", sostiene Fernando Ruiz, recalcando que el hecho que de pocas personas entre la afición del Sevilla tuviera controlado su trabajo anterior, le da un plus de confianza.

"Es verdad que es un currante y un trabajador de esto y que de manera honesta se ha puesto en un papel y en una labor que es muy complicada. Hasta ahí estamos de acuerdo", finaliza Alejandro Sáez