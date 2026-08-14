Experto en lesiones advierte a Carlos Alcaraz sobre su regreso: “Me sorprendería verlo en el US Open”

"Creo que el US Open agrava casi todos los riesgos para la salud a la vez: calor y humedad extremos en Nueva York”, asegura el experto en prevención de lesiones y bienestar de atletas Stephen Smith sobre el tenista murciano

Carlos Alcaraz ya ve la luz al final del túnel. El murciano lleva meses apartado de la competición por una lesión en la muñeca derecha que le obligó a frenar en seco cuando encaraba uno de sus momentos más importantes de la temporada. Desde abril no disputa un partido oficial, habiéndose perdido Madrid, Roma, Roland Garros, Wimbledon y los Masters 1000 de Canadá y Cincinnati.

Ahora, todas las miradas están puestas ahora en Nueva York. El objetivo es claro: llegar al US Open que se disputará del 30 de agosto al 13 de septiembre y defender el título conquistado el pasado año.

Carlos Alcaraz pone a prueba su muñeca

Mientras tanto, el murciano continúa recuperándose y entrenando a contrarreloj para llegar en forma al Abierto de Estados Unidos. Pese a ello, la incertidumbre sigue sobre la mesa, pues son muchas las voces autorizadas que recomiendan a Carlos Alcaraz que no acuda al prestigioso torneo y retrase su esperado regreso. Volver directamente en un Grand Spam es demasiado arriesgado para su muñeca.

"Creo que el US Open agrava casi todos los riesgos para la salud a la vez: calor y humedad extremos en Nueva York, la superficie más dura del circuito, partidos al mejor de cinco sets que pueden durar cuatro o cinco horas", señala el experto en prevención de lesiones y bienestar de atletas, Stephen Smith, en una entrevista con Tennis365.

Alcaraz ya ha empezado a entrenarse sobre pista y está recuperando sensaciones con la raqueta. Así lo demuestran las imágenes de sus últimas sesiones, en las que el murciano ya viene probándose en diferentes facetas del juego: desde la derecha y el revés hasta el saque y sus habituales dejadas. Lo hace con protección en la zona afectada, por lo que la prudencia sigue siendo una de las máximas de su regreso.

“Me sorprendería ver a Carlos Alcaraz en el Abierto de Estados Unidos"

De ahí que Smith apueste por no arriesgar, teniendo en cuenta las condiciones climáticas y la cantidad de sets, lo que podría acabar perjudicando a Alcaraz: “Para un jugador que ha estado inactivo durante un período de tiempo significativo, cabría esperar que probablemente jugara más sets de lo normal, dado el talento que posee”.

El experto en prevención de lesiones Stephen Smith lo tiene claro: “Me sorprendería verlo en el Abierto de Estados Unidos, teniendo en cuenta la paciencia que han demostrado”.

Canadá pone el foco en las ausencias

Al margen de lo que ocurra con Carlos Alcaraz en Nueva York, lo que no ha pasado desapercibida es la ausencia del tenista murciano en Montreal. Tampoco la de Jannik Sinner ni la de Novak Djokovic. Los tres grandes nombres del circuito volvieron a faltar al Masters 1000 de Canadá, como ya ocurriera en la edición anterior. Y eso, lógicamente, ha provocado el malestar de la organización.

Valerie Tetreault, directora del torneo canadiense, ha reclamado públicamente que la ATP analice la situación. “Creemos que la frecuencia de estas bajas de última hora en los últimos años plantea un problema más amplio para nuestro deporte. Se encuentran entre los más emblemáticos del circuito, y los aficionados esperan, con razón, ver competir a los mejores del mundo”, denunció Tetreault en una entrevista concedida a L’Equipe.

La responsable del Master 1000 de Canadá entiende que la salud de los jugadores está por encima de cualquier competición, pero considera preocupante que las bajas de las grandes estrellas se hayan convertido en algo recurrente.