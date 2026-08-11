"En la cabeza de Carlos Alcaraz se habría creado una forma de depresión", el vergonzoso ataque al español del médico de Sinner y de la Federación italiana

Desde Italia no dudan en atacar al español ahora que está a punto de reaparecer para cuestionar la supremacía de Jannik Sinner

Italia no ha tenido nunca un jugador Top hasta que Jannik Sinner ha aparecido para liderar la mejor generación de la historia del tenis transalpino. El tenista italiano es el dominador del circuito con una excepción, cuando Carlos Alcaraz está en forma.

El murciano no sólo le gana los enfrentamientos directos, sino que le ha quitado varias finales de Grand Slam y ha sido el único que cuestiona su reinado. Hay que recordar que una semana antes de su retirada por lesión en el Godó, Alcaraz era aún número uno del mundo y que era favorito para recuperar el trono en el propio torneo barcelonés.

Si bien la relación entre Alcaraz y Sinner es buena fuera de las pistas, en Italia se toman su rivalidad como un desafío y hasta la propia Federación no ha dudado en alguna ocasión en atacar y presionar al español. De hecho, a veces hasta se meten con su vida personal, como hizo el presidente de la FIT, Angelo Binaghi, cuando criticó a Alcaraz por comprarse un yate.

Golpe bajo del médico de Sinner

Sin embargo, pocos esperaban un golpe bajo como el que le ha dado Gianni Daniele, médico de la Federación italiana, que también es el que está supervisando estos días la lesión de rodilla de Jannik Sinner. El galeno, que ha valorado la lesión del número uno y ha asegurado que estará bien para el US Open, no ha dudado en señalar que la lesión de muñeca de Alcaraz le ha producido "depresión" y que eso lleva a tener "dudas".

"Ahora está entrando en juego una hipótesis de debilidad mental. Al tener dificultades para recuperar la intensidad del trabajo de antes, en su cabeza se habría creado una forma de depresión, un círculo vicioso que no le da la seguridad de antes. Las dudas comenzarían a tomar el control de su cabeza", asegura Gianni Daniele, quien cree que, mentalmente, Sinner es más fuerte que Alcaraz.

El mítico Macci confía en la recuperación plena de Alcaraz

Las dudas interesadas que llegan desde Italia con respecto al regreso de Carlos Alcaraz en las próximas semanas contrastan con la visión que ha dado el mítico entrenador Rick Macci, quien en su día dirigiera a las hermanas Williams o a Andy Roddik, entre otros.

El norteamericano tiene plena confianza en la recuperación de Carlos Alcaraz y deja claro que su renuncia a Cincinnati no tiene por qué deberse a una recaída, como han dejado claro tanto el propio tenista como su entorno. "La lesión del mago español irá bien y, de hecho, está bien. Su equipo sabe lo que es mejor y eso significa más práctica y entrenamientos, además de recuperación y descanso. Él notará el momento justo de estar listo para volver a pista y levantarse", publica en su perfil oficial de X.

"Cuando se sienta mentalmente capaz de superarlo, estará en ello. Esto no es una bandera roja de la bolsa de los médicos. Ser paciente, inteligente y sabio es como vuelve a la senda para ganar el premio. Carlos jugará cuando esté al 100% listo para correr, sudar y ser constante", añade el reconocido entrenador.