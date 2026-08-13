Rybakina vuelve a ser Rybakina: la remontada que confirma su resurrección en Toronto

Elena Rybakina vuelve a su mejor versión tras remontar a Coco Gauff para alcanzar la final del WTA 1000 de Toronto, donde se medirá a Iga Swiatek. Un triunfo que confirma su recuperación y su extraordinaria capacidad para levantarse en los momentos más complicados

Elena Rybakina vuelve a mostrar y dar en la pista su mejor versión. La tenista kazaja se clasificó para la final del WTA 1000 de Toronto después de superar a Coco Gauff, en un partido que volvió a poner de manifiesto una de sus grandes virtudes: capacidad de reacción cuando las cosas se complican.

Después de una temporada con algunos altibajos, la kazaja ha recuperado sensaciones y, sobre todo, confianza. Esta victoria estadounidense supone la mejor actuación en este torneo y confirma el gran momento que atraviesa en Canadá.

Con este triunfo, Rybakina alcanza las 26 victorias sobre pista dura en 2026, con un balance de 26-5. También disputará su séptima final de un WTA 1000, la cuarta que alcanza esta temporada. Además, la remontada ante Gauff le permitió sumar su octava victoria del año frente a una jugadora del top 10, la número 39 de su carrera ante rivales situadas en esa zona del ranking.

Especialista en darle la vuelta a los partidos

Lo ocurrido ante Gauff encaja perfectamente en el camino que Rybakina está siguiendo durante esta semana. Parece haber convertido las remontadas en una de sus señas de identidad en Toronto.

Contra Liudmila Samsonova tuvo que reaccionar después de verse con una desventaja de doble break en el tercer set. Más tarde, ante Naomi Osaka, también tuvo que sobreponerse a un mal inicio tras ceder el primer parcial y situarse 4-2 abajo en el segundo. Frente a Gauff volvió a demostrar que ahora mismo no hay marcador que parezca definitivo para ella.

La estadounidense consiguió llevarse una primera manga tremendamente igualada por 7-5, pero Rybakina no perdió la calma. Lejos de venirse abajo, aumentó la velocidad de sus golpes, recuperó terreno desde el fondo de la pista y comenzó a imponer su ritmo. El resultado fue contundente: dos sets consecutivos por 6-2 que certificaron su remontada y su pase a la final.

Toronto parece haberle devuelto algo que había perdido durante algunos momentos de la temporada: la confianza en su propio juego. Cada remontada ha servido como combustible para la siguiente y ahora la kazaja está a un solo partido de levantar uno de los grandes títulos de su carrera.

Swiatek, último obstáculo

En la final le espera Iga Swiatek, que logró su sitio para el partido decisivo después de derrotar a Elina Svitolina. La polaca y Rybakina llegan al último encuentro del torneo con una dinámica muy positiva y con la oportunidad de cerrar una semana de enorme nivel con el título del WTA 1000 canadiense.

Para Rybakina será la oportunidad de ganas y poner la guinda sobre el pastel, demostrando que su mejor versión no ha desaparecido.