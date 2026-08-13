Rafa Jódar se despide de Montreal sin excusas: “Las derrotas también ayudan a evolucionar”

Rafa Jódar se despidió del Masters 1000 de Montreal en semifinales tras caer ante Brandon, pero lo hizo sin buscar excusas y poniendo el foco en lo aprendido. El español ya piensa en Cincinnati antes del US Open

Rafa Jódar poner fin a su camino en el Masters 1000 de Montreal después de caer en semifinales ante Brandon. Para él es todo un mérito quedar a las puertas de lo que podría haber sido su primera final en un torneo de esta categoría. Con esto, abandonó Canadá con motivos de sobra para valorar de forma positiva una semana en la que dio un paso adelante en el circuito.

El tenista madrileño llegó hasta las semifinales después de encadenar cuatro partidos y, pese a la exigencia acumulada, no quiso utilizar el cansancio como argumento para explicar su derrota. Jódar reconoció que su rival estuvo mejor en los momentos decisivos y asumió con naturalidad el resultado. “Es evidente que hoy no jugué mi mejor nivel de tenis, pero él también jugó bien. Hay que darle crédito porque jugó mejor que yo, especialmente en los puntos importantes”, explicó el español después del encuentro.

No hay excusas

El desgaste físico era uno de los temas que más interés generaba después de la derrota, pero Jódar fue claro y sincero cuando le preguntaron si el cansancio había condicionado su rendimiento. “No, no se trató de eso. Me encontraba bien, intenté jugar mi juego durante todo el partido, pero hoy no salió como quería”, aseguró.

Lejos de quedarse con la decepción, el español quiso convertir la derrota en una nueva oportunidad para seguir creciendo. “Intentaré no cometer los mismos errores la próxima vez. Seguro que este partido me ayudará a desarrollarme”, afirmó, antes de recordar que este tipo de tropiezos también forman parte del aprendizaje de cualquier jugador. "Creo que las derrotas también ayudan a los jugadores a desarrollarse”.

Uno de los principales problemas estuvo en los primeros compases del encuentro. Brandon comenzó encontrando soluciones al resto y dificultó que el español pudiera imponer su ritmo habitual. “Él estaba jugando bien, estaba restando bien al principio del partido, por eso hoy me resultó difícil encontrar el ritmo”, señaló.

El español, eso sí, consiguió mantenerse con vida en los momentos más delicados y salvar varias con buenos puntos. Con el paso de los minutos fue encontrándose más cómodo, aunque el saque de su rival terminó siendo un factor determinante, especialmente en los puntos importantes.

Cincinnati, el siguiente objetivo

La aventura canadiense termina, pero Jódar no quiere perder tiempo. El español tiene previsto desplazarse rápidamente a Ohio para disputar el Masters 1000 de Cincinnati, su última gran parada antes del US Open.

La semana de Montreal deja, por tanto, un sabor agridulce. Perder unas semifinales siempre duele, especialmente cuando se trata de las primeras de un Masters 1000, pero Jódar se marcha con una experiencia que puede marcar su crecimiento.

También quiso destacar el ambiente que encontró en Canadá, con especial mención al público y a los partidos disputados por la noche. “Me gustó mucho el público y los partidos de noche”, reconoció.