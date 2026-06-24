Crece la esperanza por Vlachodimos... Y las visitas de su agente a Valencia y Villarreal

Los movimientos del Newcastle indican que no cuentan con el arquero, que sigue a la espera de una conversación que se producirá en breve; si sale, su prioridad sigue siendo el Sevilla FC y LaLiga. Las partes tratarán entonces de darle forma a la operación

Reforzar la portería del Sevilla FC es uno de los grandes retos que afronta este verano José Ignacio Navarro, nuevo director deportivo de la entidad de Nervión. Con el canterano Alberto Flores como única opción en nómina, la salida de Nyland y el fin de la cesión de Odysseas Vlachodimos empujan a realizar un movimiento de envergadura bajo palos.

La falta de liquidez que presenta el club de Nervión y los controles financieros de LaLiga maniatan al conjunto blanquirrojo, que mantiene la esperanza, eso sí, de poder retener a un Vlachodimos que semanas atrás se antojaba imposible, por mera cuestión económica.

Reforzar la portería del Sevilla FC, prioritario este verano

"Es un portero que hemos disfrutado y que ha hecho una gran temporada. Tiene su ficha con el Newcastle y debemos respetar su contrato. Es una posición que debemos reforzar, así que ya veremos qué pasa a lo largo del mercado”, comentó el propio José Ignacio Navarro durante su puesta de largo como nuevo director deportivo sevillista, asumiendo la realidad que se le avecina bajo palos.

Con contrato con el Newcastle hasta 2028 y un año más opcional firmado, los 24 millones de euros que abonaron las ‘Urracas’ por él y las ‘novias’ que tiene en el mercado tras una temporada muy destacada defendiendo la portería del Sevilla FC invitaban a pensar que la experiencia del internacional griego en Nervión no duraría más de una campaña. Algo que el propio Vlachodimos está dispuesto a evitar.

El arquero, como ya es sabido por todo el sevillismo, está muy feliz en la capital hispalense y en el Sevilla FC, por lo que tanto él como su familia abogan por continuar en el Sánchez-Pizjuán. Y bajo esas premisas se trata de dar forma a una operación complicada que, día tras día, parece un poquito menos imposible que lo que se antojaba semanas atrás.

Así lo ha podido saber de primera mano la redacción de ESTADIO Deportivo, a la que confirman que Vlachodimos sigue a la espera de una última conversación con el Newcastle para acabar de conocer cuáles son los planes del conjunto inglés con él, algo que se producirá en breve.

Vlachodimos apuesta por el Sevilla FC y LaLiga si no juega un papel importante para el Newcastle

Aunque las últimas informaciones indican que el Newcastle espera recaudar unos diez millones de euros por el arquero de 32 años, sus últimos movimientos demuestran que no cuentan con él para la próxima temporada y que no tendría sitio. De ahí que la esperanza siga viva en el Sánchez-Pizjuán.

El deseo de Odysseas Vlachodimos, tal y como aseguran a este diario, es el de permanecer en el Sevilla FC y en LaLiga si se confirma que no jugará un papel protagónico en St James Park.

Llegados a ese punto, sería cuando las partes tratarían de darle forma a su continuidad en Nervión. Lo operación, como es lógico, no resultaría sencilla, teniendo que encontrar las condiciones y la forma adecuada para ello. Y es que el Sevilla FC, a falta de una esperada -y necesaria- ampliación de capital, no está en disposición de abonar una cantidad importante en concepto de fichaje. Conseguir un segundo año en préstamo con una opción de compra a final de temporada, por tanto, sería el escenario ideal para los blanquirrojos.

Las visitas del agente de Vlachodimos a Valencia y Villarreal

El deseo de Vlachodimos de seguir en el Sevilla FC o, en su defecto, en LaLiga si no tiene sitio en el Newcastle ha despertado también las especulaciones, habiéndose visto en las últimas fechas al representante del arquero en Mestalla y La Cerámica. Unas visitas a los campos del Valencia y el Villarreal que, tal y como ha podido conocer ESTADIO Deportivo, nada tienen que ver con el futuro deportivo del arquero griego, de origen alemán.

El Pantahinaikos se baja de la puja por Vlachodimos

Los tiempos, además, juegan a favor del Sevilla FC, habiéndose caído de la puja el Panathinaikos. Los griegos, finalmente, se habrían decantado por Iñaki Peña, cayéndose así unas de las mejores opciones que tenía el Newcastle para obtener un traspaso importante por Vlachodimos.

José Ignacio Navarro y los suyos, pese a ello, siguen trabajando también en alternativas no menos complicadas, como son el caso de Diego Conde (Villarreal CF) y Fran González, que abandonará el Castilla este verano.