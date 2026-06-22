Una buena noticia con Odysseas Vlachodimos, aunque los tiempos siguen sin acompañar en Nervión

El Panathinaikos, de las mejores opciones que tenía el Newcastle para obtener un traspaso por el internacional griego, se ha decantado por Iñaki Peña, aunque las 'Urracas' insisten en rechazar la petición de una nueva cesión; el escenario ideal de que llegue la semana que viene, imposible

El Sevilla FC ha recibido, al fin, una buena noticia en torno al futuro de Odysseas Vlachodimos, su portero la pasada temporada y el gran objetivo de nuevo para la 26/27. Y es que el Panathinaikos, que ya lo tuvo en sus filas entre 2016 y 2018, pujaba para recuperarlo este verano, pero, ante la exagerada exigencia del Newcastle, que espera recaudar no menos de 10 millones de euros por su traspaso pese a que cuenta ya con 32 años, se ha decantado por Iñaki Peña, cedido en el Elche CF el ejercicio anterior por el FC Barcelona, que obtiene unos tres millones por el cancerbero alicantino. Un pretendiente menos por el de Stturgart, lo que no quiere decir que se acerque a Nervión.

El gran problema que siguen teniendo los blanquirrojos es su falta de liquidez. A no ser que sean capaces de hacer caja, como pretenden, con Akor Adams (tasado en unos 20 millones de euros y con buenas ofertas, aunque no tan altas, de Inglaterra, Francia e Italia) y Rubén Vargas (por el que piden 15 millones y que está en la órbita del Trabzonspor turco), no podrán inscribir a las tres altas confirmadas (los zagueros Juan Iglesias y Arouna Sangante, más el mediocampista Jon Guridi), al tiempo que sus únicos objetivos tendrán que ser de nuevo cedidos o jugadores en paro, lo que lógicamente complica el margen de actuación de José Ignacio Navarro.

La encomienda del nuevo director deportivo era ofrecer una cara nueva (o vieja, si se trata de Odysseas Vlachodimos) a Luis García Plaza para la vuelta al trabajo, prevista para finales de la semana que viene en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, pero, salvo giro mayúsculo de los acontecimientos, el único cancerbero con experiencia el viernes 3 de julio será el que oficiaba como tercero tras el internacional griego y el también saliente Örjan Nyland, a la sazón el canterano Alberto Flores, con algún refuerzo desde los escalafones inferiores para completar el grupo mientras tanto.

Diego Conde y Fran González, otras alternativas complicadas

Tasado en 1,5-2 millones de euros por el Villarreal CF, que se niega a cederle, Diego Conde es otro de los guardametas que gusta en Nervión, aunque empieza a acumular pretendientes en Primera división. El Sevilla FC también ha preguntado por Fran González, que abandonará el Castilla este verano y su rol como tercer portero del primer equipo madridista, si bien tampoco se le ve como titular. Por Odysseas Vlachodimos habrá que esperar hasta finales de agosto, cruzando los dedos para que siga resistiéndose a una salida hacia otro destino y apostando por el último que ha tenido, donde confían en haber generado fondos suficientes para comprarle por menos de esos 10 millones de euros referidos o en que el Newcastle se replantee la situación y acepte un segundo préstamo.