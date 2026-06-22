Iñaki Peña pone rumbo al Panathinaikos y deja unos millones en las arcas del Barça

El portero alicantino firma con el conjunto heleno por tres temporadas más una cuarta opcional; el club azulgrana aligera masa salarial y da salida a uno de los jugadores con los que no contaba

El FC Barcelona está a punto de cerrar una nueva operación salida. Iñaki Peña jugará la próxima temporada en el Panathinaikos después de que ambas entidades hayan alcanzado un acuerdo para el traspaso del guardameta alicantino, una operación que dejará alrededor de tres millones de euros en las arcas azulgranas.

Salvo giro inesperado, el portero pasará reconocimiento médico en las próximas horas y, posteriormente, firmará un contrato por tres temporadas con el conjunto griego, con una cuarta campaña opcional. De esta manera, el Barça da por resuelta una de las carpetas pendientes de este mercado estival.

Una salida cantada

La marcha de Iñaki Peña era una posibilidad que lleva meses entre las tareas pendientes de la dirección deportiva barcelonista. El guardameta, de 27 años, quería resolver su futuro cuanto antes para incorporarse desde el primer día a la pretemporada de su nuevo equipo y, sobre todo, encontrar el protagonismo que no ha podido tener en el Camp Nou.

La competencia bajo palos en el conjunto azulgrana ha sido feroz en las últimas temporadas y el alicantino entendía que había llegado el momento de emprender un nuevo desafío lejos de Barcelona. Su salida también permite al club catalán seguir aligerando masa salarial y avanzar en la reestructuración de la plantilla de cara al nuevo curso.

Fin a una larga etapa en La Masia

Con su traspaso al Panathinaikos, Iñaki Peña pone fin a una extensa vinculación con el Barcelona. El portero llegó a La Masia en categoría infantil y fue quemando etapas hasta alcanzar el primer equipo, donde debutó en la temporada 2021/2022. Sin embargo, su camino hacia la titularidad siempre estuvo condicionado por la enorme competencia en la portería azulgrana, sobre todo con la hegemonía de Ter Stegen. Durante este tiempo también acumuló experiencias fuera del club mediante cesiones que le permitieron crecer.

En enero de 2022 recaló en el Galatasaray, donde dejó buenas sensaciones y ganó continuidad. Esta última temporada defendió la portería del Elche CF, una experiencia que volvió a demostrar que sigue siendo un portero con mercado y preparado para asumir nuevos retos.

Pese a ello, todavía tenía contrato con el Barcelona hasta 2029, por lo que el club azulgrana ha logrado obtener un rédito económico por un jugador que no entraba en los planes de futuro.

Atenas, un nuevo comienzo

El Panathinaikos aparece ahora como una oportunidad ideal para relanzar su carrera. El histórico conjunto griego le ofrece un nuevo despertar con mayor protagonismo y la posibilidad de convertirse en uno de los referentes del equipo desde el primer día.

Los documentos entre ambas entidades ya están intercambiándose y el anuncio oficial es inminente. Una vez superadas las pruebas médicas, el guardameta estampará su firma en un contrato que le unirá al club ateniense durante un mínimo de tres temporadas.

El Barça sigue avanzando en la operación salida

La marcha de Iñaki Peña se suma al trabajo que viene realizando el Barcelona en este inicio de mercado para dar salida a varios futbolistas y generar margen económico de cara a futuras incorporaciones.

Además de ingresar cerca de tres millones de euros, el club se libera de otra ficha y da salida a un jugador que necesitaba encontrar un destino donde mantener continuidad.