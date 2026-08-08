Marc Casadó y Roony Bardghji, en la rampa de salida del Barcelona

Ambos futbolistas no viajaron a Udine (Italia) para el triangular que los culés van a disputar este sábado ante Nottingham Forest y Udinese. Torrents y Ronald Araujo también están a punto de dejar el conjunto culé para poner rumbo a Ajax y Liverpool

El Barcelona puso este sábado rumbo a Italia, más concretamente a la ciudad de Udine donde hoy mismo disputará un doble enfrentamiento (21 y 22 horas) a 45 minutos cada uno ante Nottingham Forest y Udinese en un triangular. Este formato de competición parece que está volviendo a tomar fuerza en este verano después de que perdiese fuelle en los últimos años.

En ese doble encuentro que disputará el Barcelona este sábado no estarán ni el centrocampista Marc Casadó ni el delantero Roony Bardghji. Ambos futbolistas, con contrato aún vigente con el Barcelona, se han quedado en tierras españolas por decisión técnica del propio Hansi Flick. Esta ausencia de Marc Casadó y Roony Bardghji solo responde a la cuestión en torno a su futuro y posible salida del club culé.

Marc Casadó, con ofertas para salir del Barcelona

Marc Casadó cuenta con contrato hasta junio de 2028 en el Barcelona pero Hansi Flick, que el pasado curso lo alineó en más de 35 encuentros entre las diferentes competiciones, le ha dejado claro al centrocampista de 22 años formado en la Masía que no cuenta con él. Según se apunta desde diferentes medios barceloneses, Marc Casadó se empecinó en un principio en seguir luchando por su sueño de triunfar en el Barcelona pero parece que este verano ha terminado por comprender que lo mejor a su edad es jugar.

En esa tesitura el Barcelona y el propio Casadó tuvieron la propuesta de Al-Hilal e 10 millones de euros. El Barcelona finalmente la rechazó y la idea en la entidad culé es llegar a unos 30 millones de euros. La situación de Casadó en el Barcelona, lejos de mejorar, empeoraría si finalmente recala en el Spotify Camp Nou el centrocampista más deseado por Flick: Rodri Hernández.

Roony Bardghji, un viaje de ida con opciones de volver

El caso del sueco Roony es ciertamente diferente al de Casadó. El delantero también superó la treintena de partidos el pasado curso pero su proyección con apenas 20 años provoca que el Barcelona no tenga clara aún la fórmula para que salga del club. Según apuntó este mismo sábado el periodista Fabrizio Romano, los culés se plantean en primera instancia la opción de la cesión.

Pero en el caso de que finalmente salga en calidad de traspasado, el Barcelona se guardaría una opción de recompra a través de una cláusula. Esto propiciaría que si Roony Bardghji termina explotando, los culés contarían con una opción preferente para devolver al Camp Nou al delantero sueco. En la actual plantilla del Barcelona, Roony Bardghji tiene sumamente complicado contar con minutos, más cuando los culés cerraron hace ya varios días la llegada de otro delantero como Adeyemi.

La operación salida del Barcelona

Además de Marc Casadó y Roony Bardghji, el Barcelona anunciará en breve la salida en calidad de cedido de Ronald Araujo. El uruguayo llegará al Liverpool y los ingleses, según ha apuntado Sport, tendrán una opción de compra no obligatoria de 55 millones de euros.

Torrents en la presente pretemporada con el Barcelona

Con quien si hará caja el Barcelona será con otro de los que Flick ha dejado en la Ciudad Condal: Jofre Torrents. El lateral será traspasado al Ajax de Míchel, equipo en el que se encontrará con Ter Stegen. La operación podría rondar los seis millones de euros para las arcas blaugranas.

El Barcelona anuncia un nuevo amistoso

Después de que el Barcelona informase el pasado 6 de agosto de que el amistoso que estaba previsto para el próximo 15 de este mismo mes en Tánger se anulaba. Este sábado los blaugranas han informado que disputarán un amistoso en Basilea el próximo 16 de agosto en el que se medirán al FC Basel en el Sankt Jakob Park.

De este modo el Barcelona arregla el entuerto que suponía el no tener partidos en los 11 días que van desde hoy hasta el próximo 11 de julio cuando tienen previsto medirse al Al-Ahly en el trofeo Joan Gamper. El duelo ante el Basilea será el quinto de los seis que tienen previsto los culés antes de arrancar la Liga el próximo 23 de agosto ante el Elche en el Martínez Valero (21:30 horas).