Bardghji, crítico con Hansi Flick: "Pienso que merecía jugar más"

Concentrado con la Selección de Suecia, Roony Bardghji ha concedido una entrevista donde evalúa su papel en el FC Barcelona. El atacante, suplente en los esquemas de Hansi Flick, fue contundente al expresar su frustración ante la falta de minutos

Roony Bardghji ha dado un paso al frente en plena recta final de la temporada. El joven atacante sueco, uno de los nombres que más expectación genera cada vez que se incorpora a su Selección, ha dejado atrás su habitual prudencia para expresar su malestar por el papel que ha tenido en su primer curso en el FC Barcelona.

Hasta ahora, el futbolista había evitado cualquier comentario crítico sobre su situación, pero el contexto actual le ha llevado a cambiar el tono. Con el equipo afrontando el tramo más importante del calendario, Bardghji ha reconocido abiertamente que esperaba un mayor protagonismo.

Bardghji cuestiona su papel en el equipo de Hansi Flick

El internacional sueco fue claro al analizar su temporada. “La verdad es que hasta este momento he tenido poco tiempo de juego”, explicó en una entrevista concedida a Sverige Televisión, donde dejó una de sus declaraciones más directas desde su llegada al club.

No se quedó ahí. Bardghji considera que el contexto del equipo invitaba a una mayor rotación y que podía haber tenido más oportunidades, especialmente en un calendario exigente. “Tengo paciencia, pero sinceramente pienso que merecía jugar más”, afirmó.

Sus palabras reflejan una sensación que empieza a ser evidente con el paso de las jornadas: el atacante no ha conseguido asentarse en la rotación de Hansi Flick, pese a las necesidades físicas del equipo en varios momentos de la temporada.

Unos números que explican su falta de protagonismo

Los datos respaldan su discurso. A estas alturas del curso, Bardghji ha disputado un total de 615 minutos en partidos oficiales, una cifra baja teniendo en cuenta el volumen de encuentros del Barcelona.

En LaLiga, su participación se reduce a 384 minutos, la mayoría de ellos entrando desde el banquillo en los minutos finales. Un rol claramente secundario que ha limitado su impacto en el equipo.

Esa falta de continuidad también se refleja en sus estadísticas ofensivas: dos goles y cuatro asistencias en toda la temporada. Números discretos para un jugador con vocación ofensiva y que llegaba con expectativas altas.

El jugador no oculta su malestar pese a su respeto al vestuario

Cuestionado sobre su situación, Bardghji fue todavía más contundente. “No. Cien por cien no estoy contento, pero esto es el fútbol”, aseguró, dejando claro que su rol actual no le satisface.

Aun así, el atacante quiso mantener una línea de respeto hacia el grupo y hacia los jugadores con más peso dentro del equipo. “Respeto al máximo a los que están en la plantilla desde hace tiempo”, explicó, al tiempo que reivindicó su confianza en sus propias capacidades.

Un futuro en el aire a las puertas del mercado de verano

La situación de Bardghji no pasa desapercibida en el mercado. A sus 20 años y con contrato por cuatro temporadas, el atacante es considerado uno de los activos con mayor proyección dentro de la plantilla.

Su falta de minutos ha reactivado el interés de varios clubes, que siguen de cerca su evolución y están pendientes de cualquier movimiento del Barcelona en verano. El futbolista cuenta con pretendientes y su nombre empieza a sonar como posible salida si el club necesita generar ingresos.

Entre el sueño cumplido y la falta de protagonismo

Pese a todo, Bardghji no pierde de vista el contexto en el que se encuentra. A su llegada al club cumplió uno de sus grandes objetivos profesionales y ha reconocido que su primer título como azulgrana fue una experiencia importante en su carrera.

A falta de que termine la temporada, su situación se perfila como uno de los temas a seguir en el Barcelona. Porque, más allá de sus palabras, el siguiente paso dependerá de las decisiones que se tomen en verano y del papel que el club quiera darle en el futuro inmediato.