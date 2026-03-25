Hansi Flick decide tomarse un descanso

El técnico alemán ha tomado una decisión viendo que con el parón de selecciones tenía tan poco jugadores disponibles para poder entrenar

Un regalo antes de comenzar la recta final de la temporada. Hansi Flick ha decidido hacer un 'break' esta semana fruto del parón de selecciones. El técnico alemán, viendo los pocos jugadores con los que cuenta para entrenar, ha optado por tener un gesto con algunos de sus futbolistas.

Con quince jugadores convocados con sus respectivas selecciones, la plantilla del Barcelona estaba trabajando bajo mínimos esta semana y el preparador azulgrana ha decido dar fiesta a sus jugadores hasta el próximo lunes tras completar este miércoles el último entrenamiento de la semana.

Y es que sólo cuatro futbolistas del primer equipo se han ejercitado este miércoles con normalidad sobre el césped de la Ciudad Deportiva Joan Gamper: el portero Wociejh Szczesny, el defensa Gerard Martín y los centrocampistas Marc Casadó y Pablo Páez Gavira 'Gavi'.

El resto de los disponibles, además de los lesionados Jules Kounde, Alejandro Balde, Eric García y Frenki de Jong, han hecho trabajo específico de recuperación.

La plantilla disfrutará ahora de cuatro días de descanso antes de volver al trabajo en la instalaciones de Sant Joan Despí, el próximo lunes, aún sin los internacionales.

Un 'MiniClásico' en Estados Unidos

Y mientras tanto, Hansi Flick estará atento a un 'MiniClásico' que se disputará en tierras estadounidenses este jueves. Brasil contra Francia, o lo que es lo mismo, Vinícius y Raphinha contra Mbappé y Dembélé, se enfrentarán este jueves en Estados Unidos, en uno de los amistosos más atractivos de esta ventana FIFA que servirá para calibrar el nivel de cada equipo a dos meses del Mundial.

El Gillette Stadium de Foxborough, cerca de Boston, será el escenario de este clásico de selecciones, protagonistas de la final de Francia 1998 y siempre con una amplia nómina de grandes estrellas en sus plantillas.

Será, además, el test más difícil para el italiano Carlo Ancelotti desde que llegó al banquillo de la 'Canarinha', en mayo pasado. Una auténtica prueba de fuego en medio de las dudas de una afición que no termina de creerse que su selección pueda luchar por su sexto laurel.

La realidad es que se trata de una selección brasileña con nuevos líderes y aún en fase de acomodación. El propio Vinícius Júnior se ha encargado de recordar a todos que no son favoritos para ganar el Mundial, ni pretenden serlo.

Vinícius, que pocas veces ha mostrado con la camiseta nacional el nivel exhibido en el Real Madrid, y Raphinha, que acaba de recuperar su mejor versión en el Barcelona, sí tienen la misión de hacer olvidar a Neymar, que sigue sin estar al 100 %, condición indispensable para la llamada de 'Carletto'.El técnico italiano ha recuperado, además, para su causa a Casemiro, inamovible en el pivote junto con Bruno Guimarães, ausente en esta convocatoria por lesión.