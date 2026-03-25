Un exbarcelonista tiene la llave de la continuidad de Lewandowski en el Barcelona

En cada parón de selecciones, tanto los técnicos como los dirigentes de los clubes velan por los intereses propios. Y a veces incluso están deseando que pierdan los suyos para evitar riesgos o garantizar su futuro en el club

Año de Mundial y el futbolista se vuelve más egoísta que nunca. Y los clubes también. Es el gran escaparate y todos los que son internacionales y tienen asegurada su presencia en la cita veraniega comienzan a tachar días en el calendario y a meter menos la pierna, por si acaso. Y en las oficinas ya están todos los lápices afilados para ver qué línea trazar hacia el mayor botín posible.

Porque jugar para un país entero motiva más que nada, porque se trata de un certamen que se disputa sólo cada cuatro años y porque si haces un buen papel en él puedes ganar mucho dinero. Con tu selección o con tu revalorización después de él.

Y mientras los entrenadores esta semana rezan para que sus pupilos regresen sanos y salvo de sus respectivas selecciones, los dirigentes de cada club están con la calculadora en mano para saber qué operación realizar dependiendo de los resultados que se den en ciertos partidos.

Y esta semana dieciséis equipos, divididos en fases de cuatro equipos, con dos semifinales y una final, compiten por las últimas cuatro plazas europeas para el Mundial 2026. Y en el Barcelona sólo quieren que se dé un resultado por encima de todos.

Porque varias selecciones están en una situación límite, como Italia, que se medirá en casa a Irlanda del Norte, Polonia, que hará lo propio con Albania, o Dinamarca, que recibe a Macedonia del Norte. Son tres de las ocho semifinales que se disputan este jueves a único encuentro y que incluyen también los duelos Turquía-Rumanía, Gales-Bosnia Herzegovina, Eslovaquia-Kosovo, Ucrania-Suecia y República Checa-Irlanda para definir las cuatro finales que se jugarán el próximo martes, cuyo sorteo ya está definido.

De esta forma, Laporta, Deco y compañía vivirán el Polonia-Albania como si de un encuentro del Barça se tratase. Eso sí, con la salvedad de que, usando el sentido común, no le desearán el bien a Robert Lewandowski.

Los intereses del Barcelona con Lewandowski son claros

El delantero Robert Lewandowski acaba contrato este próximo mes de junio y el FC Barcelona le quiere renovar pero a la baja. O lo que es lo mismo, en la Ciudad Condal desean que continúe vistiendo de azulgrana pero que se rebaje su ficha para poder acometer otros fichajes que hacen falta. Y, además, porque su protagonismo con Flick cada vez es menor. Pese a ello, en la entidad catalana todavía creen que puede seguir aportando sus goles y su experiencia en un vestuario que todavía es demasiado joven.

Ante tal panorama, el polaco ha pedido tiempo para pensar si vuelve a estampar su firma o no con el Barça, que todavía no se ve preparado para tomar una decisión. Blanco y en botella. Quiere esperar a ver si juega o no el Mundial para saber si puede revalorizarse y optar a alguna otra oferta estratosférica en Europa o en el resto del mundo.

Si se clasifica, seguramente le pida al Barcelona tiempo hasta que pase el Mundial. Y si no se clasifica, sus caminos sólo podrán ser dos: o renovar con el club catalán ganando menos o emigrar a algún país exótico donde puedas satisfacer sus requisitos económicos.

Por eso, en las oficinas barcelonistas, sabiendo que ya no pueden venderle, esta semana serán más albanos que nunca. Y, además, para lograr que se cumpla el propósito del Barcelona cuentan con un exazulgrana en el bando contrario, como es Silvinho, actual seleccionador de Albania.

Este el sorteo y el emparejamiento de Polonia si gana a Albania

Robert Lewandowski volverá a liderar esta semana a Polonia, donde ya ha conseguido 88 tantos en 163 choques que ha disputado y ha jugado dos mundiales: Rusia 2018 y Qatar 2022. En la última cita, llevó a su selección hasta los octavos de final del torneo.

En caso de vencer este jueves a Albania, Polonia se disputaría el billete mundialista con el vencedor del Ucrania-Suecia, que se enfrentan en Valencia por una plaza en la final. El ganador en el campo del Levante será local en el duelo decisivo del martes siguiente.

Italia, por su parte, va por el mismo camino de Irlanda del Norte, su primer rival, y del Gales-Bosnia, con el condicionante de jugar la vuelta como visitante; Dinamarca, si es capaz de vencer a Macedonia del Norte, se medirá al ganador del República Checa-Irlanda a domicilio; y Turquía o Rumanía, con Eslovaquia o Kosovo. Cuatro irán al Mundial. Doce se quedaran fuera.