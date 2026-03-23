Lewandowski le pide tiempo al Barcelona y a Polonia: "No estoy preparado para tomar una decisión"

El delantero azulgrana ya se encuentra concentrado con su selección y, cuando le han preguntado por su futuro, ha vuelto a decir que no lo tiene claro aún

En el fútbol, como en la vida, un segundo lo cambia todo. Y Robert Lewandowski piensa agotar su tiempo para decantarse por continuar en el FC Barcelona o, por el contrario, dar por finiquitada su experiencia en la Ciudad Condal.

Su contrato expira este verano y de renovar tendría que hacerlo a la baja para ajustarse al límite salarial del conjunto catalán. Pese a que su pólvora sigue intacta, Hansi Flick cada vez le ha ido relegando más a un segundo plano, por eso el ariete está pensándose mucho su decisión.

Este lunes, el delantero polaco ha llegado a la concentración de Polonia, donde intentará conseguir la clasificación al Mundial, y se ha vuelto a pronunciar sobre su futuro inmediato: "Lo que dije no ha cambiado. Me estoy tomando mi tiempo para decidir qué es lo mejor para mí. No he tomado ninguna decisión".

El atacante culé sabe que falta la recta final de la temporada y que, según los números que firme en este tramo podría servirle para subir cada una de las ofertas que tiene sobre su mesa, tanto para renovar como para cambiar de aires.

La máscara le incomoda ya menos

Por otro lado, desde el golpe que se llevó ante el Villarreal, Robert está teniendo que participar con una máscara protectora que le ha incomodado en estos primeros partidos: "Jugar con máscara, sobre todo en la cabeza, no es cómodo, no lo niego. Como delantero, uso mucho el ojo, y justo al lado está la máscara. En los últimos días la he acortado aún más, hasta donde está el hueso roto, y he alargado el resto, lo que ha ayudado un poco. Pero todavía tengo que jugar con esta máscara durante dos semanas más. Después de alargarla, está mejor. En cuanto a los remates de cabeza, ya no tengo miedo".

Cuestionado por la pérdida de protagonismo y responsabilidad que ha tenido en el Barça en los últimos meses, como se ha visto con los lanzamientos de penaltis, Lewandowski ha sido tajante: "Es obvio que a veces, cuando te falta confianza, hay un momento de vacilación y se toman decisiones en el campo. Hay jugadores que tiran bien los penaltis. Estoy preparado, pero cuando sientes que te faltan minutos, confianza, sensaciones, ritmo, es mejor elegir al mejor para el equipo. Y quien se sienta mejor, resulta que es quien tira los penaltis".

El futuro de Lewandowski en Polonia

De vueltas con su futuro, el delantero del Barcelona deja claro que tampoco tomará una decisión sobre su participación con Polonia: "No voy a tomar ninguna decisión, no estoy preparado para tomar ninguna. Todavía no lo sé, probablemente no suceda pronto. Cuando sepa que es el momento adecuado, probablemente te lo diré. Ahora mismo no tengo esa sensación".

Cabe recordar que Polonia jugará el próximo 26 de marzo en el Estadio Nacional de Varsovia las semifinales de la repesca para estar en el Mundial ante Albania. Si se clasifican para la final, se enfrentarían a Ucrania o Suecia en la gran final el 31 de marzo, con un billete para Estados Unidos, Canadá y México en juego.