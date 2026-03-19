Joan García y Eric García reciben sus partes médicos y Lewandowski supera otro récord

Tanto el guardameta como el polivalente central estarán disponibles para el técnico germano en el próximo encuentro liguero

Joan García, siendo atendido por los médicos azulgranas durante el encuentro ante el Newcastle.IMAGO

El FC Barcelona firmó una de esas noches europeas para el recuerdo ante el Newcastle en el Spotify Camp Nou con una goleada escandalosa (7-2). Sin embargo, el cuerpo técnico se marchó a casa algo preocupado con dos jugadores: Eric García y Joan García.

Primero fue el central quien tuvo que ser reemplazado por Araujo en el minuto 22 de partido. El zaguero catalán reapareció como titular ante el cuadro británico después de perderse los dos últimos encuentros de su equipo debido a unas molestias musculares.

Ya en la recta final del envite, fue el guardameta barcelonista quien tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 82 y fue sustituido por Wojciech Szczęsny aquejado de un pinchazo en el gemelo izquierdo. Y todos se temieron lo lo peor. La acción se produjo tras atajar un balón a remate de Barnes. Al levantarse notó un dolor en la zona y se estiró en el terreno de juego.

Pues bien, tal y como subrayó Hansi Flick en la rueda de prensa posterior, este jueves ambos serían analizados con más detenimiento para ver qué lesiones presentaban. Y el parte médico que han recibido no ha podido ser más favorable. Y es que ni el cancerbero ni el defensa tienen lesión alguna. Las pruebas médicas a las que se ha sometido Joan Garcia le han dado el visto bueno para que esté disponible para el encuentro de este domingo (14:00 CET) frente al Rayo Vallecano.

Asimismo, el FC Barcelona ha informado en su comunicado que Eric García finalmente no se ha sometido a ninguna prueba porque se retiró a causa de una sobrecarga muscular, por se espera que también este disponible ante los vallecanos.

Lewandowski sigue batiendo récords

El polaco Robert Lewandowski (37 años y 209 días), autor de dos tantos en la goleada del Barcelona ante el Newcastle (7-2), se ha convertido en el goleador más veterano en un partido de eliminatorias de la Liga de Campeones, según datos de la UEFA.

Lewandowski encabeza una lista en la que también se encuentran Ryan Giggs (Manchester United), que marcó en una semifinal contra el Schalke en abril de 2011 con 37 años y 148 días.

Francesco Acerbi (Inter), que con 37 años y 85 días, anotó un tanto que le dio vida a su equipo en la semifinal ante el Barça del curso pasado; Edin Džeko (Inter) - AC Milan, 10/05/23, semifinal (37 años y 54 días) y Nicolás Otamendi (Benfica) - Barcelona, 11/03/25, octavos de final (37 años y 27 días).

El jugador más veterano en anotar un gol en la Champions es Pepe, que consiguió anotar con 40 años y 290 días en un partido ante el Shakhtar Donetsk (13/12/23), mientras que el goleador más veterano en una final de la Champions (36 años y 333 días) es Paolo Maldini (AC Milan)- Liverpool (25/05/05), la noche de la remontada de los ingleses tras un 3-0 inicial.

Según datos del FC Barcelona, el doblete de Lewandowski ante el Newcastle le permite situarse como el cuarto máximo goleador del Barça en la Champions. El polaco suma 23 goles y ya ha superado a Kluivert y Neymar Jr (21 cada uno), y se encuentra muy cerca de atrapar a Luis Suárez y Rivaldo (25). Las cifras de Leo Messi (120) son de otro planeta.