Vinicius despeja las dudas: "Estoy pensando en el Real Madrid y en quedarme allí mucho tiempo"

El extremo de Brasil ha comparecido en rueda de prensa, en la previa del choque que enfrentará a los de Ancelotti con Francia, en la que ha querido hablar de su futuro y una posible marcha a la MLS, al preguntarle por el caso de Griezmann a partir de la próxima temporada

Vinicius ya se concentra con Brasil de cara a los inminentes encuentros que disputará la selección en este parón internacional. El primero de ellos será el de mañana ante Francia, dónde se reencontrará con Mbappé. De esta manera, el futbolista del Real Madrid ha sido el elegido para comparecer en rueda de prensa, ante los medios de comunicación con Carlo Ancelotti para hablar de su liderazgo dentro del grupo, su compromiso de cara al Mundial y otros temas como su futuro en el conjunto de Arbeloa y un posible fichaje por un equipo de la MLS.

Vinicius valora la ausencia de Neymar de la convocatoria de Brasil

De esta manera, Vinicius comenzó a hablando de los jóvenes dentro de la selección de Brasil: "Los jugadores jóvenes siempre hacen muchas preguntas cuando llegan. Cuando yo llegué, me dieron mucha libertad para dar lo mejor de mí en el campo. Intento transmitirles esa tranquilidad. Necesitan disfrutar del momento". Además, el jugador del Real Madrid respondió a las críticas por su falta de rendimiento: "No le presto mucha atención a lo que dice la gente. Conozco mi trabajo y estoy muy comprometido con el Mundial. Es donde todos los jugadores quieren estar. En cuanto a mi rendimiento, siempre intento estar al máximo".

Vinicius valoró también la ausencia de Neymar en esta convocatoria de Brasil y el amistoso de mañana ante Francia: "En las últimas temporadas fui uno de los mejores, Raphinha también... Casemiro, mejor ni hablemos de él. Tiene muchísima experiencia. La presión sobre Neymar es normal. Soy parcial, Neymar es uno de mis ídolos. Está haciendo todo lo posible para estar al 100% y volver a la selección. Son un gran equipo. Nadie querrá limitarse a defender. Será una buena prueba para nosotros".

Vinicius habla del favoritismo de Brasil de cara al Mundial

En este sentido, Vinicius fue prefuntado por el favoritismo que puede tener Brasil de cara al próximo Mundial: "Creo que no somos los favoritos basándonos en los resultados que hemos tenido. Pero el peso de la camiseta, el peso de los jugadores que tenemos aquí. Solo necesitábamos acoplarnos, y después de que llegó Ancelotti tenemos una mejor idea de cómo jugar. Nos quita mucha presión. Me imagino que todos quieren que sea uno de los protagonistas. Estoy preparado para todos los retos de mi carrera. Ya he jugado un Mundial, no quiero volver a perder. He estado trabajando duro en casa, no quiero lesionarme". Sobre Carlo Ancelotti apuntó que les "pregunta sobre la posición en la que queremos jugar, cómo preferimos defender, pero la decisión es suya".

Por último, Vinicius habló de una posible marcha a la MLS, al igual que ha hecho Griezmann, que ha llegado a un acuerdo para marcharse al Orlando City la próxima temporada. En este sentido, el jugador brasileño, que acaba contrato con el Real Madrid en 2027, quiso despejar las duda en torno a su futuro: Creo que aportará mucho a la MLS Griezmann. En cuanto a venir aquí, no estoy pensando en eso. Estoy pensando en el Real Madrid y en quedarme allí mucho tiempo".