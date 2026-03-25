El Barcelona, ante un posible trueque por Julián Álvarez

El FC Barcelona trabaja en el fichaje de un delantero centro para el próximo mercado de verano con Julián Álvarez como principal objetivo, una operación que podría provocar movimientos importantes en la plantilla de Hansi Flick y afectar directamente al futuro de Ferran Torres

El FC Barcelona ya está planificando el próximo mercado de verano con la idea clara de reforzar dos posiciones clave: el eje de la defensa y, especialmente, la delantera. En ese escenario, la prioridad del club pasa por incorporar un ‘9’ que eleve el nivel competitivo del equipo y aporte mayor regularidad en el área.

Dentro de esa búsqueda, el nombre que destaca por encima del resto es el de Julián Álvarez. El delantero argentino gusta por su perfil completo, su capacidad para jugar dentro y fuera del área y su implicación en el juego colectivo, aspectos que encajan con lo que se busca en el proyecto actual.

Julián Álvarez, objetivo prioritario del FC Barcelona

La operación no es sencilla, pero en el club azulgrana consideran que puede ser el gran movimiento del verano. Según apunta Mundo Deportivo, el Barcelona se ha marcado un límite cercano a los 100 millones de euros entre cantidad fija y variables para afrontar el fichaje de un delantero centro.

El club es consciente de que el Atlético de Madrid no facilitará la salida del jugador, aunque también maneja la posibilidad de que el propio futbolista dé algún paso si quiere cambiar de aires. En ese sentido, ya ha dejado en el pasado ciertas dudas al ser preguntado sobre su continuidad como rojiblanco.

La viabilidad económica de la operación dependerá en gran parte del ‘fair play’ financiero. En el área económica del Barcelona confían en poder operar bajo la regla 1:1 en verano, lo que permitiría afrontar una inversión de este calibre si se ajustan bien las cuentas.

El efecto directo sobre Ferran Torres

La llegada de un nuevo delantero tendría consecuencias dentro de la plantilla. Uno de los nombres señalados en este escenario es el de Ferran Torres, cuyo futuro podría verse condicionado por la incorporación de un ‘9’.

El atacante valenciano no atraviesa su mejor momento de cara a portería y acumula una racha prolongada sin marcar, aunque su rol dentro del vestuario sigue siendo valorado. Aun así, la competencia en ataque aumentaría de forma considerable si se concreta el fichaje.

Además, su situación contractual también abre interrogantes. Su contrato acaba en 2027 y, por ahora, el club no ha iniciado movimientos para su renovación ni contempla una mejora salarial, lo que puede influir en decisiones futuras.

El Atlético de Madrid, atento a la situación de Ferran

En este contexto, el Atlético de Madrid aparece como uno de los clubes interesados en Ferran Torres. El delantero encaja en el perfil que busca la entidad rojiblanca y cuenta con el respaldo de Mateu Alemany. El actual director deportivo del Atleti fue el principal valedor de la llegada de Ferran al Barcelona en 2021, cuando era director de fútbol en el conjunto azulgrana.

Aun así, la salida del atacante dependerá de varios factores, entre ellos el desenlace del mercado en el Barcelona y el papel que pueda tener dentro del equipo si llega un nuevo delantero. A día de hoy no hay una operación en marcha, pero el interés existe.

El rendimiento ofensivo, en el foco del Barça

La necesidad de reforzar la posición de delantero centro responde también a una cuestión de rendimiento. El Barcelona considera que debe dar un salto en la aportación ofensiva, especialmente tras una segunda mitad de la temporada marcada por la sequía goleadora.

La dupla formada por Robert Lewandowski y Ferran Torres no ha mantenido la regularidad esperada en las últimas jornadas, lo que ha llevado al club a replantearse el escenario de cara al próximo curso.

En este contexto, el atacante valenciano es el que sale peor parado, tras once partidos sin encontrarse con el gol, mientras que, en el caso del delantero polaco, su continuidad también está en el aire. Aunque el club vería con buenos ojos su permanencia, la decisión final dependerá del propio jugador, que valorará su situación al término de la temporada.

Un mercado que puede redefinir el ataque del Barcelona

El verano se presenta como un punto de inflexión en la planificación deportiva del Barcelona. La posible llegada de Julián Álvarez no solo supondría un refuerzo de primer nivel, sino que también obligaría a reajustar la estructura ofensiva del equipo.

En ese contexto, nombres como el de Ferran Torres quedan expuestos a los movimientos del mercado, donde su posible marcha al Atlético de Madrid abarataría los costes de fichar a ‘La Araña’.