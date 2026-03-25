El Manchester United se lanza a por Fermín López con una oferta estratosférica

El Manchester United ha situado a Fermín López como uno de sus grandes objetivos de mercado y prepara una oferta difícil de rechazar. El centrocampista, clave en los esquemas de Hansi Flick, tiene contrato hasta 2031 con el FC Barcelona

El nombre de Fermín López ha dejado de ser una sorpresa para convertirse en una realidad dentro del fútbol europeo. Su rendimiento esta temporada ha despertado el interés de varios grandes clubes, aunque el Manchester United es el que más decidido parece a dar el paso.

En Inglaterra consideran que su perfil encaja perfectamente en la Premier League por su capacidad para llegar al área, su gran capacidad física y su influencia en el juego ofensivo. Por eso, en Old Trafford lo han marcado como una prioridad clara de cara al próximo mercado.

El Manchester United prepara una oferta récord por Fermín López

El interés del conjunto inglés no es nuevo, pero en las últimas horas ha cobrado más fuerza. Según desveló el periodista José Álvarez en el programa ‘El Chiringuito’, el Manchester United estaría dispuesto a alcanzar los 100 millones de euros para intentar fichar al internacional español.

Se trata de una cifra propia de una gran estrella para un jugador que, a sus 22 años, está firmando una temporada muy completa. Con 12 goles y 16 asistencias, el jugador de El Campillo se sitúa entre los centrocampistas más determinantes del Viejo Continente.

En el club inglés valoran especialmente su versatilidad y capacidad para influir en distintas fases del juego. No solo participa en la creación, también aparece con frecuencia en zonas de remate y aporta continuidad en el ataque.

El crecimiento de Fermín López con Hansi Flick

El salto de Fermín López esta temporada está directamente relacionado con su papel dentro del sistema de Hansi Flick. El técnico alemán le ha dado continuidad y confianza, algo que se ha traducido en rendimiento sobre el campo.

Su capacidad para presionar, su movilidad y su llegada desde segunda línea le han convertido en un futbolista cada vez más importante en el equipo. Además, su perfil encaja con la idea de juego que busca el Barcelona, basada en la intensidad y la ocupación de espacios en campo rival. Ya no es un jugador de rotación, sino una pieza con peso dentro del once.

El FC Barcelona cierra la puerta a una posible salida

Pese a la magnitud de la oferta que se plantea, la postura del FC Barcelona es clara. El club no contempla la salida de Fermín López y lo considera una pieza estratégica dentro del proyecto de futuro.

El centrocampista tiene contrato hasta 2031 y forma parte del núcleo de jugadores sobre los que se quiere construir el futuro inmediato del equipo. Desde la dirección deportiva entienden que su venta, incluso por una cantidad elevada, supondría un paso atrás en esa planificación.

Fermín López tiene claro su futuro en el Barcelona

La posición del jugador también es firme. Fermín López se siente cómodo en el Barcelona y ha ganado protagonismo en el equipo en poco tiempo, algo que refuerza su intención de continuar.

El centrocampista está centrado en seguir creciendo dentro del club y consolidarse como una de las referencias del proyecto. No contempla un cambio de escenario en este momento de su carrera.

En un mercado donde las grandes ofertas suelen generar movimientos inesperados, este caso apunta a ser diferente. El interés del Manchester United es real, pero tanto el club como el jugador mantienen una misma idea: su futuro pasa por seguir en el FC Barcelona.