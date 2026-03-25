Luis de la Fuente, sobre Lamine Yamal: "Está tocado por una varita que le hará ser especial"

El técnico de 'La Roja' ha alabado a la estrella de la selección española y del Barcelona, que suma una convocatoria más y afronta un tramo final de temporada a un gran nivel. Además, el entrenador de Haro ha comentado cómo vivió la dura lesión de Gavi

Lamine Yamal ha vuelto a ser uno de los protagonistas de la convocatoria de Luis de la Fuente para el presente parón de selecciones. El jugador del Barcelona se encuentra en un gran estado de forma con el conjunto de Hansi Flick y ha entrado en la última lista de España antes del Mundial. De esta manera, el técnico de 'La Roja' ha querido alabar el momento del '10' azulgrana y su trayectoria hasta entonces, además del hecho de que el futbolista finalmente rechazase vestir los colores de Marruecos.

Luis de la Fuente, sobre la lesión de Gavi

Por un lado, Luis de la Fuente, que ha hablado en una entrevista con Dazn, ha valorado sobre la dura lesión que sufrió Gavi y cómo lo vivió: "La lesión de Gavi fue uno de los momentos más duros en nuestra experiencia, en la mía personal fue tremendamente dura y, por supuesto, en sus compañeros, exactamente igual. Lo vivimos con mucho dolor. Fue como si alguien de la familia hubiera sufrido un accidente. Una pérdida. Es un jugador muy querido por todos nosotros. Esta es la parte de formación que cada uno tenemos, me gusta reconocerme como un entrenador formador, cuando tengo la oportunidad de hablar con gente joven los entrenadores debemos ser primero formadores de personas y después entrenadores".

En este sentido, Luis de la Fuente se quiso referir a Lamine Yamal: "Sobre todo con gente joven, hay que formarlos para que puedan entender muchas cosas que le van a suceder en la vida y en el deporte. Que puedan vivirlo con naturalidad. Aquí fue una conversación con un chico que tenía entonces 16 años, un chico madurísimo para la edad que tenía y con el que podías hablar de muchas cosas, pero estaba en un momento de aprendizaje natural, imagínate con 16, 18 o 20 años".

Luis de la Fuente, sobre la decisión de Lamine Yamal de elegir a Marruecos

De esta manera, Luis de la Fuente ha valorado y dado la importancia al hecho de que Lamine Yamal haya terminado vistiendo los colores de España en vez del os de Marruecos: "Por eso la RFEF hizo todo lo que tenía que hacer para que esté con nosotros, para que estuviera convencido de que jugar con la Selección era lo mejor. Queríamos darle esa seguridad y confianza para desplegar ese potencial, sabe que ahora todavía le queda un camino durísimo, pero él lo vive con naturalidad, de un genio futbolístico. Él va a crecer mejor y será mejor como futbolista siempre que esté bien acompañado, en la medida que entienda que el equipo es mucho más fuerte que cualquier individualidad, él será mejor y lo entiende perfectamente".

Por último, Luis de la Fuente no dudó en alabar a Lamine Yamal: "Ahí hablábamos de su situación, de la tranquilidad, de la calma con la que afrontar todo sobre todo por la responsabilidad de un jugador tan joven y hay que darle el mérito por lo que viven y la presión mediática. Lamine es un ejemplo de chico formado, educado, respetuoso, con un talento descomunal. Se ve enseguida el futbolista que está tocado por una varita que le hará ser especial".