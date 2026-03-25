Nico Williams pone el contador a cero y Luis de la Fuente tantea alternativas para ocupar su vacío en la Selección

Tras parar el pasado 16 de febrero para iniciar un tratamiento de refuerzo de la pared abdominal desde que el tratar de combatir la pubalgia, el extremo del Athletic Club tiene pautado volver al trabajo grupal esta semana con Ernesto Valverde; el seleccionador de España sigue muy atento a sus evoluciones

Nico Williams vuelve a poner el contador a cero y Luis de la Fuente estará muy pendiente de ello. Que el plan llevado a cabo para revertir sus dolencias de pubis sea un éxito marcará la posibilidad de eludir el paso por el quirófano y, por tanto, ser uno más en la convocatoria del seleccionador para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Fue el pasado 16 de febrero cuando el internacional español inició un tratamiento para reforzar la pared abdominal y, desde ahí, tratar de combatir la pubalgia que le merma desde el curso pasado. Cinco semanas de tratamiento que le mantiene apartado de los terrenos de juego y del trabajo en grupo con el Athletic Club a las órdenes de Ernesto Valverde.

La planificación llevada a cabo para el joven extremo marca que esta semana es la estipulada para la vuelta al trabajo grupal, siendo la intención que vuelva a las convocatorias tras el actual parón FIFA, en el que lógicamente no ha podido entrar en los planes de Luis de la Fuente.

Las alternativas de Luis de la Fuente para suplir a Nico Williams en el Mundial, si no llega

La pubalgia ha mermado notablemente el rendimiento de un Nico Williams que ha intentado por activa y por pasiva eludir el quirófano antes del Mundial, teniendo actualmente huérfano una banda izquierda de la Selección española para la que Luis de la Fuente cuenta con numerosas alternativas, pero ninguna al nivel del extremo del futbolistas del Athletic Club. De ahí que todas las partes confíen en que el jugador del Athletic Club pueda llegar en máximas condiciones, aunque no acaban de tenerlas todas consigo.

Las opciones en la actual convocatoria de España: Barrenetxea, Álex Baena y Víctor Muñoz

La ausencia de Nico Williams con la Roja deja a Luis de la Fuente sin un gran activo de cara a puerta, así como de un futbolista que propicia numerosas ventajas en ataque. Nico Williams al máximo nivel está muy por encima que cualquiera de las alternativas con las que puede contar el seleccionador, que para la presente ventana ha citado a Barrenetxea, Álex Baena y Víctor Muñoz, siendo ésta la última lista antes de la definitiva para la cita mundialista de este verano.

También podrían jugar como extremos Yéremy Pino y Ferran Torres, siendo varios los jugadores que no han entrado en la lista y que de cara al Mundial podrían volver a la lista de De la Fuente, habiendo ido ya en alguna citación. Moleiro, Jesús Rodríguez, Bryan Gil o Brian Zaragoza, aunque se antojan poco probable.

Jan Virgili, como Cucurrella en la Eurocopa

No hay que descartar, eso sí, que de no llegar Nico Williams al Mundial, Luis de la Fuente se acabe decantando por Jan Virgili, quien ha irrumpido en la élite con fuerza como jugador del Mallorca, siendo uno de los fijos de la sub 21. Una hipotética convocatoria que sería similar a la protagonizada por Cucurella en la última Eurocopa.

Las estadísticas de Nico Williams, muy alejadas de su mejor nivel

Nico Williams suma 26 encuentros entre todas las competiciones, con un total de 1.730 minutos, consiguiendo cuatro goles y seis asistencias. Unos números muy alejados de lo conseguido durante el curso pasado, en el que disputó 45 encuentros (3.130’), consiguiendo 11 tantos y siete asistencias. En la 23/24 firmó sus mejores cifras: ocho dianas 18 pases de gol entre todas las competiciones. Unos números, en cualquier caso, que demuestran que el rendimiento del pequeño de los Williams está muy alejado de su mejor nivel como consecuencia de los problemas de pubalgia que vienen acechándolo en los dos últimos cursos.

Un problema que Nico Williams y los servicios médicos del Athletic Club están tratando de atajar de manera conservadora, evitando así el quirófano y pudiendo llegar en plenitud física a la importante cita mundialista de este verano en Estados Unidos, México y Canadá.