Valverde espera 'refuerzos' para la recta final del Athletic: el plan con Nico Williams

El técnico rojiblanco dirigió una sesión de trabajo en la que se pudo comprobar cómo Sannadi y Unai Egiluz aceleran para volver cuanto antes. Aún no estuvo a sus órdenes, en cambio, el extremo navarro, pero está previsto que regrese esta semana, con el partido ante el Getafe tras el parón como objetivo

Con el dulce sabor de la victoria obtenida ante el Real Betis, que le devuelve de lleno a la pelea por Europa, el Athletic ha regresado este lunes al trabajo en una sesión en la que los titulares ante el cuadro verdiblanco se quedaron en el interior de las instalaciones de Lezama. El resto, por su parte, sí saltó al césped, pudiendo comprobarse cómo Maroan Sannadi y Unai Egiluz están cada vez más cerca de reaparecer.

Sannadi y Unai Egiluz, a buen ritmo

El delantero marroquí se sumó al grupo hace dos semanas, después de ser operado en noviembre de una afectación de menisco, mientras que el central lleva más tiempo adquiriendo el tono físico adecuado junto al resto de sus compañeros, tras la grave rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha que sufrió en verano y que le ha impedido debutar. Ambos trabajaron con normalidad este lunes y ven ya la luz al final del túnel.

Así, no se descarta que tanto Sannadi como Egiluz puedan estar disponibles para el encuentro ante el Getafe posterior al parón, fijado para el domingo 5 de abril en el Coliseum. Una cita en la que también debe ser de la partida en principio Aitor Paredes, de baja desde la semifinal de Copa del Rey ante la Real Sociedad por una contusión severa en el gemelo izquierdo.

A Beñat Prados aún le queda un poco más

Algo más de tiempo, por su parte, tardará aún en volver Beñat Prados, que también se ejercitó con el grupo de suplentes que tuvo a sus órdenes Ernesto Valverde después de haberse sumado a la dinámica grupal la pasada semana. En cualquier caso, el centrocampista acelera su proceso de recuperación tras sufrir también una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en el mes de septiembre, con el objetivo de poder ser una pieza más para el 'Txinguirri' en la recta final de la campaña.

Yeray, rehabilitado para jugar tras el parón

La misma meta, además, comparte Yeray Álvarez, que el próximo 3 de abril verá como acaba el castigo por dopaje impuesto por la FIFA. Podría ser otra de las novedades, por tanto, para la visita al Getafe, después de que sume ya dos meses de trabajo con el resto de sus compañeros, aunque lógicamente andará falto de ritmo de competición tras una temporada entera en blanco. "Estamos muy felices por él porque ha pasado un proceso muy duro y su vuelta se hace esperar”, señaló al respecto Dani Vivan tras el choque ante el Real Betis.

El objetivo de Nico Williams

Pero la atención en el Athletic se centra irremediablemente en el estado de Nico Williams, que este lunes no apareció por Lezama al proseguir en Navarra con el tratamiento para superar su pubalgia. Han transcurrido ya cinco semanas desde que el extremo optó por parar e iniciar este proceso que le ha llevado también a Madrid y Birmingham para emplear diferentes técnicas de recuperación, como el refuerzo de la pared abdominal.

Se espera que el internacional, no obstante, pueda volver al trabajo a las órdenes de Valverde esta misma semana y reaparecer también en el Coliseum. Ese es su objetivo y así está fijado dentro del plan trazado. Pero sus miras van más allá. Al fin, espera poder jugar con regularidad para ayudar al Athletic en las nueve 'finales' que restan, además de ponerse a tono para ser una pieza importante en la selección española en el Mundial del próximo verano.