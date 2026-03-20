El Athletic Club se llena de esperanza con Nico Williams: su regreso y estado físico

El futbolista del Athletic Club ultima su preparación y su regreso está a la vuelta de la esquina. Su forma física, tal y como ha dejado ver en redes sociales, es óptima y oposita a ser la figura diferencial que necesita Ernesto Valverde y el club para intentar alcanzar los puestos europeos

Nico Williams y su pubalgia han sido un quebradero de cabezas para el Athletic Club durante toda la temporada. El foco, ya sea por una cuestión o por otra, siempre está puesto en Bilbao sobre el joven extremo navarro que vive un calvario en una temporada que, en principio, parecía idílica para el internacional español. Su renovación por el Athletic, su gran arranque y el Mundial a final de temporada eran los grandes baluartes del curso del futbolista rojiblanco, pero la pubalgia volvió a hacer efecto, y con más fuerza, en el atacante. Tanto es así que la estrella del cuadro bilbaíno se ha visto obligada a parar y a someterse a un tratamiento para controlar el dolor y las molestias. Tras un mes lejos de los terrenos de juego, el Athletic Club se llena de esperanza con Nico Williams tras un vídeo que ha publicado la Peña Sport acerca del trabajo de recuperación del navarro, que entra en la recta final. El club prevé que su regreso sea tras el parón de selecciones, fijando la cita contra el Getafe como el nuevo punto de partida del extremo.

Nico Williams ultima su regreso al Athletic Club en muy buena forma física

El Athletic Club, necesitado en ataque, cuenta los días que restan para volver a ver a Nico Williams con la camiseta rojiblanca. Por suerte para ambas partes, el reencuentro será en breve ya que el futbolista ultima los días de recuperación con confianza y con una aparente mejoría que se refleja hasta en el rostro del extremo. Lejos de Lezama, Nico Williams se ejercita con sus profesionales de confianza en Navarra, más concretamente en la Peña Sport.

En su cuenta de Instagram, el humilde club navarro ha compartido una parte del entrenamiento del futbolista del Athletic dónde ha mostrado carrera continua, toques con el balón sobre el césped y ejercicios de cambios de velocidad. Sin aparente dolor y en bastante buena forma física, tal y como avanzó el club, el regreso de Nico Williams está fijado para el duelo ante el Getafe, justo después del parón de selecciones. Con Nico recuperado, Valverde espera poder ver la mejor versión del extremo que será vital para alcanzar el objetivo europeo de aquí a final de curso.

La vuelta de Nico Williams y el Mundial

De esta forma y con su regreso a la vuelta de la esquina, Nico Williams llega a tiempo para el tramo final de temporada y, sobre todo, para el Mundial, fecha que el navarro marcó en su calendario como primordial en esta temporada. Luis de la Fuente es paciente y espera al extremo que apunta a ser una pieza clave en el camino de España hacia el deseado trofeo, al igual que lo fue en la Eurocopa de 2024.