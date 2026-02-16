Nico Williams tiene que parar: nuevo tratamamiento para frenar la pubalgia y baja indefinida

El extremo rojiblanco ha comenzado "un tratamiento con un especialista externo" por lo que no estará en las próximas convocatorias; la lesión de Jauregizar no es grave al no estar afectado ni los ligamentos ni el tobillo

Su ausencia en la lista de convocados del Athletic Club para enfrentarse al Real Oviedo ya daba alguna pista del estado de Nico Williams el pasado domingo. El extremo rojiblanco fue suplente en la ida de las semifinales de la Copa ante la Real Sociedad disputando tan sólo la última media hora de juego pero de nuevo se ha visto obligado a parar.

Ya lo dejaba caer Ernesto Valverde desvelando que Nico seguía sin estar al 100% y que mientras no lo estuviera, no podía jugar. "La verdad es que Nico está con molestias y no ha venido porque no está al cien por cien", decía tras el partido del Carlos Tartiere: "Es una situación que viene repitiéndose en el tiempo y es un problema para él y para nosotros. Al final contamos con un jugador que no está del todo bien y es lo mismo para Nico como para los demás. Si están al cien por cien podemos contar con ellos, si no pues tienen que parar".

Y eso es lo que va a hacer Nico Williams, parar. El Athletic Club lo ha comunicado hoy a través de un parte médico donde desvela que "el futbolista ha comenzado un tratamiento con un especialista externo para tratar su pubalgia, con un trabajo específico por el que, a la espera de su evolución, causará baja en próximas convocatorias".

De esta forma, Nico Williams queda descartado para los próximos partidos del Athletic, aunque no se especifica un periodo determinado, el internacional ya se vio obligado a parar también en el mes de octubre aproximadamente alrededor de mes, perdiéndose cuatro partidos de Liga y dos de Champions League, por lo que su presencia en el partido de vuelta de Copa ante la Real está en el aire.

Lo de Jauregizar se queda en un susto

Además de la baja de Nico Williams, que hoy ya no se ha entrenado con el grupo, tampoco lo ha hecho Mikel Jauregizar, autor este domingo del tanto del empate frente al Oviedo. En esa misma acción el futbolista notaba unas molestias que no le permitieron continuar aunque lo intentó.

Valverde mostraba su preocupación tras el partido dejando cualquier opinión a la espera de las pruebas médicas a las que ha sido sometido hoy y que por suerte han descartado una grave lesión, tal y como apunta el parte médico: "Realizadas las pruebas complementarias se descartan lesiones severas tanto ligamentosas como meniscales".Tanto Nico Williams como Jauregizar quedan "pendiente de evolución" por lo que en el caso del de Bermeo parece complicado que pueda estar listo para el próximo partido teniendo en cuenta que este mismo viernes, frente al Elche, en San Mamés.