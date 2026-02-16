El futuro de Mikel González en el Athletic, en entredicho

El club vasco afronta nuevas elecciones en este 2026 y la entrada de algún candidato además de Uriarte podría provocar movimientos en el actual equipo de trabajo del presidente, que tampoco tiene asegurada la continuidad de Ernesto Valverde

El Athletic Club celebrará elecciones en este 2026 aunque todavía no hay una fecha elegida. Todo hace indicar que tendrán lugar cerca del final de la temporada aunque de momento solo hay un precandidato que confirmado y ese no es otro que el actual presidente Jon Uriarte.

El presidente rojiblanco ha conseguido completar una legislatura donde la estabilidad ha primado en el banquillo rojiblanco con la presencia de Ernesto Valverde, por mucho que en las últimas semanas su figura haya estado más entredicho que nunca. El 'Txingurri' lleva toda la temporada luchando con sus jugadores por recuperar la regularidad del año pasado y tras dos victorias consecutivas en LaLiga vuelven a mirar hacia puestos europeos.

La tercera cara visible del proyecto de Uriarte es la del director deportivo, Mikel González. El director de fútbol arribó en San Mamés a los pocos meses de comenzar la nueva legislatura, allá por noviembre de 2022 después de unos meses sin una figura que liderara ese departamento llegó el vitoriano, sin embargo, tal y como apunta Marca ahora, su continuidad en el club para el próximo mandato está en el aire.

La continuidad de Mikel González no está asegurada en Bilbao

Fichajes como el de Djaló, por el que el club pagó 15 millones y tras un año nefasto ha sido cedido a Arabia Saudí, o el escaso poder negociador que ha mostrado en otras incorporaciones como la de Jesús Areso de Osasuna, no van en favor del director deportivo, que ha centrado su trabajo también en una excesiva captación de jóvenes futbolistas que no han tenido el protagonismo esperado.

Todo dependerá también si aparece algún otro candidato a la presidencia del Athletic, quizás ahí Uriarte necesita dar un golpe de efecto y renovar parte de su equipo. Renovarse o morir que se dice. Todo ello también con el futuro de Ernesto Valverde en el aire.

El de Viandar de la Vera ha ido renovando año a año y ante unas futuras elecciones, su continuidad es toda una incógnita. Esta última temporada ha provocado un tremendo desgaste en el técnico y ayer Onda Cero desvela que el Athletic ya tanteó hace meses a Claudio Giráldez, entrenador del Celta, para que en caso de renovar con su club introdujera una cláusula de salida a la que la entidad de Ibaigane pudiera recurrir llegado el caso. Muchas incógnitas en definitiva, y la cabeza de Mikel González no está a salvo.