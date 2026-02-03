Mikel González, director deportivo del Athletic, descarta el quirófano para Nico Williams: "﻿Si no se recupera parará unas semanas; su prioridad absoluta es el Athletic"

El director deportivo del Athletic ha dejado claro que "no se suelen opera este tipo de lesiones", en alusión a la pubalgia de Nico, ya que puede perder "velocidad" y la recuperación seriá de entre "tres y seis meses"

Mikel González, director deportivo del Athletic Club, ha comparecido hoy ante los medios de comunicación para hacer su balance a mitad de temporada y ha valorado algunos nombres propios de la plantilla, con especial mención a la complicada situación que está viviendo Nico Williams con sus continuos problemas de pubis, aunque de momento se sigue descartando pasar por el quirófano, por lo que se volverá a apostar por un tratamiento conservador.

"Hemos realizado diferentes tratamientos, hemos consultado diferentes especialistas, internos y externos, cuatro en total, no se suelen operar este tipo de lesiones hoy en día porque afectan a la velocidad y además la recuperación sería de entre tres y seis meses. Por eso seguimos trabajando diferentes opciones, de momento alternar tratamiento y competición y si no se recupera sí valoramos parar unas semanas para fortalecer la zona afectada", ha confirmado el director deportivo rojiblanco.Además, Mikel González ha querido poner en valor el "compromiso" del futbolista y su "prioridad absoluta por el Athletic por delante del Mundial". "Así me lo ha trasladado el propio jugador", ha reconocido el dirigente, quien también ha desvelado cómo ha ido lidiando Nico con sus molestias.

"En verano estaba recuperado pero después en septiembre sufre un problema en el abductor izquierdo con la selección que es la que está arrastrando toda la temporada. El jugador está compitiendo por debajo de su cien por cien", ha explicado.#[media;blockquote;[proveedor:0;text:%3Cp%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EEl%20director%20deportivo%20del%20Athletic%2C%20Mikel%20Gonz%C3%A1lez%2C%20ha%20dejado%20claro%20que%20Nico%20Williams%20antepone%20el%20club%20a%20la%20selecci%C3%B3n%20espa%C3%B1ola%20en%20su%20recuperaci%C3%B3n%20de%20la%20pubalgia%20que%20arrastra%20desde%20hace%20meses%3C%2Fp%3E]]

Efe Korkut, protagonista en el mercado de invierno

En cuanto al mercado de fichajes de enero, el Athletic tan solo ha hecho la incorporación de Efe Korkut para el primer filial. "Hay total confianza en los jugadores que tenemos, hay plantilla para salir de esta situación. Siempre estamos mirando al mercado por si encontramos algo para mejorar al equipo. En cuanto a Efe le hemos fichado porque siempre estamos buscando talento y este jugador en los últimos años ha estado analizado por el equipo de Mikel", ha comentado el presidente Jon Uriarte."Es un jugador muy interesante con buen rendimiento, y creemos que era bueno traerlo al Bilbao Athletic. Es un futbolista habilidoso, puede jugar en diferentes posiciones, y creo que tiene posibilidades de jugar en el fútbol profesional", ha añadido.

Sobre los fichajes que llegaron en verano, el presidente ha defendido sus contrataciones: "Creo que fue una buena política y tuvimos oportunidad de traer a tres jugadores de mucho nivel para mejorar posiciones que se habían quedado un poco cojas, como el lateral derecho tras la marcha de De Marcos, o la zona de centrales, donde sufrimos la lesión de Egiluz y el positivo de Yeray".Y también ha hecho su valoración del rendimiento de ellos en lo que va de temporada: "Estamos contentos con el rendimiento que están teniendo. Robert Navarro está bien, pero tiene muchas cosas por mejorar, Areso creo que ha estado bien pero tiene un gran margen de mejora y Laporte tiene condicionantes porque estuvo tiempo sin jugar, entró tarde al equipo y casi sin pretemporada, y ha estado justo físicamente hasta que al final se lesionó pero creemos que va a ser un jugador muy importante para salir de esta situación".