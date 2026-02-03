La razón por la que el Athletic no ha repescado a Peio Canales o Gerenbarrena y no ha dejado salir a Urko Izeta

El club rojiblanco no ha realizado ningún movimiento en el mercado de enero, aunque valoró la posibilidad de repescar de forma anticipado a alguno de sus cedidos. También ha recibido ofertas por su delantero tanto de Segunda como de Primera división

El Athletic Club ha dejado pasar el mercado de enero sin movimientos en lo que a su primera plantilla se refiere, ni de entradas ni de salidas. Con los conocidos límites que impone de su filosofía, algunas voces apuntaban a los cedidos como fuente de posibles refuerzos para un equipo que atraviesa una delicada situación clasificatoria en LaLiga. De hecho, su presidente, Jon Uriate, no ha escondido que ahora mismo el objetivo pasa a ser el de lograr la permanencia cuanto antes.

En concreto, el club bilbaíno tiene a tres futbolistas a préstamo en Primera división (Hugo Rincón, Julen Agirrezabala y Unai Vencedor). Además, en Qatar se encuentra Álvaro Djaló, cuyos números no son brillantes precisamente pese a que él sí asegura haber renacido. Pero las miradas se dirigían principalmente a Segunda, donde destacan Peio Canales con el Racing de Santander y Beñat Gerenbarrena con el Castellón (también se fueron en verano Iker Varela al Mirandés y Olabarrieta al Andorra).

Con el filial y los que vuelven de lesión, el Athletic cree que hay mimbres suficientes

Al respecto, el director deportivo del Athletic, Mikel González, ha reconocido que el regreso anticipado de los dos centrocampistas es algo que ha estado sobre la mesa, si bien afirmó que se ha llegado al consenso de que no era una medida necesaria al estimar que hay mimbres suficientes. "Por supuesto que se ha estudiado el caso de futbolistas como Canales o Generabarrena. Es evidente que hemos valorado esa posibilidad, se han estudiado todas las opciones. Tenemos un departamento específico de seguimiento, con videoanálisis, con reuniones con ellos... Pero con la plantilla que tenemos, lo que están aportando desde el filial y la próxima incorporación de futbolistas que han estado lesionados, hemos antepuesto esto a la posibilidad de romper las cesiones", señaló.

Mejor que vuelven más hechos a que regresen y apenas jueguen

El hecho de que pudieran volver a la disiplina rojiblanca y al final no ser importantes en los planes de Ernesto Valverde ha sido determinante en la decisión final, optando por dejar que se sigan curtiendo en dos equipos que pelean por el ascenso para poder convertirse en dos refuerzos con todas las de la ley de cara a la próxima campaña. "Son jugadores que están creciendo muchísimo allí y si consideramos que no van a tener una continuidad importante en el primer equipo preferimos que sigan con su desarrollo y después incorporarse este verano a la pretemporada, en verano serán todavía una mejor opción”, sentenció.

El futuro de Manex Lozano: abiertos a otra cesión

Además, está el caso de Manex Lozano, que en este mismo mercado de enero ha sido cedido también al Racing de Santander y está teniendo un gran impacto en su debut en el fútbol profesional a sus 18 años. Con dos goles y una asistencia en cuatro partidos, muchos ya piden un sitio para el delantero en la plantilla de la 26/27, pero el responsable de la planificación rojiblanca se muestra prudente, abriendo la puerta a un nuevo préstamo.

“Con Manex hay un salto de Segunda RFEF a Segunda División, pero tiene todas las características que el fútbol profesional requiere, sobre todo a nivel físico de intensidad y altas velocidades: en esos registros es algo muy interesante y muy importante. Nos atrevimos a aceptar la cesión al Racing porque el interés era muy fuerte y las características de Manex podían hacerle tener muchas opciones. Estamos contentos con lo que está haciendo, pero no hay que ponerle un peso grande en la mochila. Lo natural es que pueda volver en verano. Seguro que tiene opciones de salir cedido al fútbol profesional y vamos a ver nosotros qué tenemos en el primer equipo y qué es lo mejor para él", avanzó.

Urko Izeta, necesario por la lesión de Sannadi y la situación del equipo

Por otro lado, Mikel González también se refirió a la situación de Urko Izeta, que ante la falta de oportunidades en el Athletic recibió la llamada de un gran número de equipos de Segunda y del Oviedo o el Alavés en Primera. Tasado desde San Mamés en dos millones de euros, su alto precio espantó a sus pretendientes. Pero el director deportivo rojiblanco afirmó que han sido cuestiones deportivas las que frenaron su salida. “Ha sido un jugador con mucho interés, pero entendemos que no era el momento adecuado ni para sacarle cedido ni para hablar de otro tipo de salida. A la lesión de Maroan le quedan bastantes meses y la situación del equipo es la que es. Además fue titular en Sevilla y es una alternativa real para Ernesto”, concluyó.