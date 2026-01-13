Manex Lozano da las "gracias" al Athletic, que puso una condición para su cesión al Racing

El director deportivo del club cántabro, Chema Aragón, ha desvelado que comenzó a trabajar en el fichaje del delantero internacional sub 19 hace dos meses, si bien desde Ibaigane no accedieron a su salida hasta asegurarse de que tendrá minutos en Segunda división

Sin planes para reforzar su primera plantilla, y con Urko Izeta como única posible salida en la misma, el Athletic Club está aprovechando el mercado de enero para realizar movimientos en su cantera. Así, este mismo martes se han dado a conocer las cesiones de Enzo Recari, futbolista del Juvenil División de Honor que pasará a jugar en el Deusto de Tercera RFEF, o Unai Garcés, que abandona el Portugalete para militar también a préstamo en el Leioa. Pero, sin duda, el gran protagonista de esta ventana de transferencias en clave rojiblanca no es otro que Manex Lozano.

El delantero natural de Pamplona, de solo 18 años, ha abandonado el Basconia, donde sumaba un gol en 14 partidos, para ascender dos categorías y pasar directamente a Segunda división. Sus seis goles con el Juvenil A en la Youth League le habían colocado en el escaparate, recibiendo el apodo de 'Mini Haaland', y el club cántabro enseguida se puso manos a la obra para intentar lograr su préstamo, al cual han accedido desde Ibaigane tras asegurarse de que tendrá oportunidades para continuar con su progresión en un fútbol mucho más competitivo.

En el Racing confirman las palabras de Ernesto Valverde

"Me gustó lo que vi de él, es un jugador que amenaza al espacio y es rápido, que tiene buena presencia física. Desde que supimos la salida de Jeremy Arévalo puse en todo momento su nombre en la mesa del cuerpo técnico, y llevábamos trabajando su fichaje desde el mes de noviembre. Quería traerle antes pero el Athletic quería asegurarle minutos. Nos da unas cualidades que no teníamos", ha asegurado al respecto Chema Aragón, director deportivo del club montañés, con el que debutó la pasada jornada ante el Deportivo de la Coruña, estrenando su cuenta goleadora con un tanto de cabeza.

"Aquí se valora siempre en función de si el jugador tiene posibilidades de jugar o no, porque eso es bueno para su formación. El Racing tenía problemas de lesiones de algún jugador que salía y entonces el club valoró que era bueno que fuera", ha añadido en este sentido el técnico del Athletic, Ernesto Valverde, que entiende que esta salida no afecta al primer equipo al dispone de recursos suficientes tanto en su plantilla como en el Bilbao Athletic, donde brillan Asier Hierro e Ibai Sanz.

Por su parte, Manex Lozano ha dado las gracias en su presentación tanto a su nuevo equipo, por la confianza demostrada, como a la entidad rojiblanca, por facilitar de este modo su precoz salto a la elite. "Quiero dar las gracias al Racing por apostar por mí y después al Athletic por acompañarme en esta formación que me ha llevado al fútbol profesional", señaló, destacando que llega a El Sardinero "con mucho hambre y ganas de demostrar".

Feliz por su debut con gol en Segunda

"Estoy muy contento y agradecido. Tengo muchas ganas de aprender, de mejorar y de jugar en este estadio que ya el primer día que visité me gustó. No conocía muy bien a los compañeros y no me esperaba salir a calentar, pero tenía muchas ganas e ilusión por aportar. Me quedé triste por la derrota, pero feliz por mi primer gol como profesional y con esta camiseta. Es un salto bastante grande y estoy trabajando para adaptarme a la categoría, hay bastante cambio en el ritmo, aquí el balón va mucho más rápido, al primer toque”, añadió el ariete navarro sobre su estreno como racinguista.

Así se define Manex Lozano, que no piensa en el futuro

A la hora de definirse, además, explicó que se trata de "un jugador muy vertical", que se siente más cómodo jugando al espacio que al pie, aunque matizó que en Lezama ha estado trabajando mucho para mejorar en esa faceta. "Mis puntos fuertes son la velocidad y el remate en el área”, recalcó, reconociendo también que espera aprender mucho de Villalibre y Arana, sin pensar por ahora en un futuro regreso al Athletic: “Quiero conseguir los objetivos del club por delante de los míos”.