Suspira por Urko Izeta, pero es realista: "Será bienvenido, pero tendrá muchas novias"

La Cultural Leonesa, rival del Athletic Club este miércoles en la Copa del Rey, es uno de los muchos equipos de Segunda división que se han interesado en el delantero, si bien el precio fijado en Ibaigane resulta prohibitivo

Salvo sorpresa, el Athletic Club no aprovechará el mercado de enero para reforzar su plantilla. Ni siquiera se espera que alguno de sus cedidos sea repescado, pese al buen rendimiento de jugadores como Peio Canales o Unai Vencedor. Pero en el capítulo de salidas aún no se descarta la marcha de Urko Izeta, con un sinfín de pretendientes en Segunda división y algunos también en Primera. Sin embargo, no será sencillo que el de Aia regrese a la categoría de Plata, donde la pasada campaña brilló en las filas del Mirandés, pues el club bilbaíno ha fijado un precio prohibitivo para su traspaso, tasado en dos millones de euros.

La lista es interminable. Deportivo de La Coruña, Sporting de Gijón, Cádiz, Granada, Cultural Leonesa, Zaragoza, Racing, Mirandés... Alguno, como Las Palmas, ya se ha desmarcardo y lo ha descartado públicamente. Pero en LaLiga también están pendientes de sus pasos el Real Oviedo y el Deportivo Alavés.

La Copa del Rey, posible oportunidad

Tras participar únicamente en seis encuentros ligueros, en todos ellos saliendo desde el banquillo, la única titularidad del ariete rojiblanco en la presente campaña se produjo en la anterior eliminatoria de Copa del Rey ante el Ourense, ofreciendo una destacada actuación. Incluso, Ernesto Valverde lo elogió tras el choque. "Ha estado muy bien, tenía ganas de que participara con más tiempo. Cada día entrena bien y lo podemos aprovechar”, señaló el técnico. Por ello, este miércoles alberga alguna esperanza de tener minutos ante la Cultural Leonesa, donde estarían encantado de contar con sus servicios para pelear por la permanencia en este segundo tramo de la temporada.

Satrustegui lo espera con los brazos abiertos

"Bienvenido será. No estamos para regalar delanteros con un jugador del nivel de Izeta si se decide por la Cultural. Me han comentado algo, que estaba el Alavés y que tendrá muchas novias", ha asegurado al respecto el navarro Eneko Satrustegi, que cumple su segunda campaña en el cuadro leonés y tendrá la oportunidad de enfrentarse a un Athletic que estuvo cerca de incorporarlo muy joven, pues se formó en La Txantrea, club vinculado con la entidad vasca.

Pudo jugar en el Athletic

"Recuerdo ir a Lezama a algún entrenamiento y algún torneo representando al Athletic. Sí que se comentaba algo, pero por tema de mis padres de que me querían tener cerca se decidió que me quedara en Pamplona. Ya me pilla un poco mayor", ha explicado en el diario As el central y lateral izquierdo de 35 años, que acabó formándose en Osasuna hasta alcanzar el primer equipo rojillo, con el que disputó 15 partidos a las órdenes de José Luis Mendilibar.

Luego se marchó cedido en la 12/13 al Numancia, donde se rompió el cruzado, y comenzó un peregrinar que le ha llevado a militar en Real Murcia, Ebro, Lleida, Castellón y Racing de Santander, viviendo hasta tres ascensos de categoría en nuestro país antes de probar en Polonia con el Wisla Cracovia en la 23/24, en la que levantó la Copa. Esta campaña solo ha podido jugar en la primera jornada y una lesión de rodilla le ha mantenido varios meses en el dique seco, pero ya está recuperado y con ganas de poder reaparecer frente al cuadro bilbaíno.

Avisa a los de Valverde

"Ziganda les conoce mejor que yo. Sabe que no van a escatimar nada. Les está faltado gol, está el varapalo del Barça, pero sabemos que van a venir a muerte, a apretar en una competición en la que tiene mucha confianza. Imagino que sacará su mejor once, esperamos a los titulares. Querrán darle una alegría a su afición. Nosotros estamos sin miedo y con respeto al Athletic, pero dispuestos a hacer un buen papel", ha asegurado el navarro sobre el choque de mañana en el Reino de León.