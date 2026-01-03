Descarta el fichaje de Urko Izeta: "Claro que interesa, pero no va a venir"

El delantero del Athletic Club es uno de los futbolistas que más pretendientes tiene de cara a este mercado de fichajes de invierno. El de Aia tiene mucho cartel en Segunda división, sobre todo, pero algunos clubes ya afirman públicamente que no puede conseguir su incorporación

Urko Izeta es el futbolista sobre el que gira el mercado de fichajes del Athletic Club debido a que el delantero no entra en los planes de su entrenador Ernesto Valverde que apenas le ha dado bola en este comienzo de temporada. Es por ello que Urko Izeta apunta a cambiar de aires en este mes de enero siempre y cuando le llegue una oferta que le convenza a él y también al Athletic Club que, de momento, exige 2 millones de euros para dar luz verde a su marcha. En Segunda división hay muchos equipos interesados en Urko Izeta, pero algunos de ellos ya ven imposible la operación por el delantero del Athletic Club.

Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas, descarta el fichaje de Urko Izeta, delantero del Athletic Club

Urko Izeta tiene mucho cartel en Segunda división después de su gran temporada en el CD Mirandés con el que marcó 15 goles y dio 3 asistencias, estando muy cerca de lograr el ascenso a Primera división con el equipo jabato. Un rendimiento con el que desearían contar muchos clubes de la categoría de plata del fútbol español como Real Valladolid, UD Las Palmas, Cádiz CF, Granada CF, Racing de Santander, Real Sporting de Gijón, Real Zaragoza y CD Mirandés. Lo mismo les sucede a Deportivo Alavés y Real Oviedo, que lo ven preparado para jugar en Primera división.

Con esta situación y a pesar de que acaba de comenzar el mercado de fichajes de invierno, la UD Las Palmas ha afirmado públicamente, a través de su presidente Miguel Ángel Ramírez, que aunque es cierto que Urko Izeta interesa, el delantero del Athletic Club no va a fichar por su equipo.

"¿Qué si interesa? Claro que interesa, pero no va a venir a la UD Las Palmas. Nos interesan veinte delanteros, pero aquí el rápido se come al grande. Tenemos nuestras estrategias y están fijadas desde hace un mes. Optamos por otros y en este momento no me pueden preguntar por nombres de delanteros. Si digo que quiero a Izeta, lo quieren otros 40 equipos más", afirmó en Radio Las Palmas.

La situación de Urko Izeta en el Athletic Club

Urko Izeta, por ahora, sigue esperando acontecimientos y se sigue entrando con profesionalidad en un Athletic Club en el que no ha tenido minutos apenas esta temporada: ha disputado 7 partidos en los que ha acumulado 121 minutos.

Es por ello que el Athletic Club le ha abierto la puerta de salida en este mercado de fichajes de invierno a un Urko Izeta, que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027. El equipo vasco exige, de momento, 2 millones de euros por su traspaso. Una cantidad de dinero que ningún equipo está dispuesto a poner por ahora.

Con esta situación, todo apunta a que Urko Izeta cuenta con muchas posibilidades de salir en calidad de cedido durante los últimos días el mercado de fichajes de invierno.