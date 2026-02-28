El Athletic le deja muy claras sus intenciones a Yuri

Mikel González, director deportivo del Athletic Club, ha hablado sobre la posible renovación del veterano lateral izquierdo quien acaba contrato al final de esta temporada y que aún no ha tomado una decisión sobre si continuará o no jugando al fútbol profesional

Yuri Berchiche es uno de los asuntos que tiene que resolver el Athletic Club en los próximos meses. El lateral izquierdo, de 36 años, acaba contrato al final de esta temporada con el equipo vasco, pero el futbolista aún no ha tomado una decisión sobre si seguirá o no en el fútbol profesional. Sea como fuere, si continúa, todo indica a que será ligado a un Athletic Club que por medio de su director deportivo, Mikel González, le ha dejado muy claro las intenciones que tiene acerca de su futuro.

Para el Athletic Club no hay debate alguno sobre la continuidad de Yuri en el equipo que entrena actualmente Ernesto Valverde. Mikel González, director deportivo del Athletic Club, ha señalado en los prolegómenos del encuentro liguero contra el Rayo Vallecano, que ha terminado con empate a uno, que su futuro en el club depende de él mismo, dejándole la decisión en sus manos.

"Con Yuri es evidente que, a pesar de la edad, compite a un nivel altísimo. Físicamente está preparadísimo. Es un jugador vital, ojalá continúe porque es muy importante para nosotros", ha dicho el director deportivo del Athletic Club que ha dejado claro que el equipo quiere que Yuri siga jugando, al menos, un año más.

Yuri, a pesar de su veteranía y de su avanzada edad, sigue siendo un jugador muy importante en el Athletic Club. No sólo es el lateral izquierdo titular, sino que también ha jugado como central, siendo una solución cuando el equipo que entrena Ernesto Valverde ha estado castigado por las bajas en esa posición durante esta temporada. En esta temporada, Yuri ha disputado ya 28 partidos y un total de 2.229 minutos, dejando así muy claro que sigue siendo un jugador capacitado para rendir al máximo nivel que exige el fútbol español.

Yuri Berchiche aún no ha tomado la decisión si renovará o no con el Athletic Club

Por tanto, la decisión está en manos de Yuri Berchiche, el cual aún no ha tomado una decisión sobre si continúa jugando al fútbol o no.

Hace sólo unos días, el futbolista del Athletic Club afirmó que quería tomarse algo más de tiempo antes de decidir si renovaba o no. "Ya tengo 36 años, hay que empezar a pensar en otras cosas. Tomaré la decisión a final de temporada. No me quedan muchos partidos y quiero hacerlo lo mejor posible".

De este modo, habrá que espera a final de temporada para ver si Yuri Berchiche renueva o no por el Athletic Club. El equipo vasco lo desea.