A Yuri Berchiche le toca decidir sobre su futuro en el Athletic Club: "Ya tengo 36 años, hay que empezar a pensar en otras cosas"

El defensa del Athletic Club, a sus 36 años, pone en duda su continuidad en el equipo vasco y anuncia que tomará la decisión al final de temporada

El Athletic Club, tras tres victorias seguidas, respira aliviado al salvar los muebles de una temporada que pintaba muy oscura para los rojiblancos que vuelven a reengancharse a la lucha por Europa. Una vez dejado atrás el cambio de objetivos, el Athletic Club mira a un futuro dónde aún se desconoce si Yuri Berchiche estará en él. El lateral zurdo del conjunto entrenador por Ernesto Valverde es una pieza fundamental de la plantilla, pero a sus 36 años ve que el final está muy cerca. La decisión final de Yuri la conoceremos a final de temporada, según ha comunicado el propio jugador que subraya que "hay que empezar a pensar en otras cosas".

El futuro abierto de Yuri Berchiche en el Athletic Club

En un evento de WOW, Yuri Berchiche atendió a la prensa para posponer su futuro, dejando claro que a sus 36 años, el futbolista empieza a pensar en otras cosas. Yuri dictamino que será a final de temporada cuando tome la decisión de seguir o no en el Athletic Club que debe ir peinando el mercado en busca de un sustituto para el de Zarautz. "Ya tengo 36 años, hay que empezar a pensar en otras cosas. Tomaré la decisión a final de temporada", explicó el jugador que recalca que aún no ha tomado ninguna decisión firme en torno a su futuro, aunque sí ha dejado alguna pista ya que ha desvelado que le quedan pocos partidos y que su objetivo, ahora mismo, es "hacerlo lo mejor posible". "No me quedan muchos partidos y quiero hacerlo lo mejor posible", sentenció en torno a un futuro dónde los deportes de contacto parecen que tendrán un hueco especial. "He venido con un entrenador y me gusta mucho este deporte. Me gusta el contacto y sus valores", subrayó acerca del evento en relación a las artes marciales.

Yuri piensa en la Real Sociedad

Ahora mismo, la cabeza de Yuri Berchiche está puesta en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante la Real Sociedad. El 0-1 de la ida sonríe a los donostiarras que defenderán su ventaja en Anoeta. Yuri aseguró que el vestuario está motivado para el duelo. "Y más que hemos visto que el Oviedo le ha plantado cara a la Real, queremos hacer lo mismo y creemos que la victoria es posible", destaca el defensa del Athletic Club acerca del partido de la jornada 25 entre la Real Sociedad y el Real Oviedo que terminó en un igualado 3-3 para los vascos.