Athletic Club 0-1 Real Sociedad: La Real da el primer paso y obliga al Athletic a remontar en Anoeta

La Real Sociedad asalta San Mamés y toma ventaja en la semifinal de Copa tras imponerse al Athletic en un derbi intenso y polémico

La Real Sociedad dio un paso firme hacia la final de la Copa del Rey al imponerse por la mínima (0-1) al Athletic Club en un vibrante derbi disputado en San Mamés. El conjunto donostiarra salió reforzado de un duelo intenso, cargado de ritmo, ocasiones y polémica arbitral, y se lleva una ventaja valiosa de cara al choque de vuelta en Anoeta.

El encuentro tuvo todos los ingredientes de una semifinal: máxima tensión, intervenciones decisivas de los porteros y una acción discutida que marcó el debate. Poco antes del descanso, un disparo de Caleta-Car impactó en la mano de Laporte dentro del área. Ni el colegiado Sánchez Martínez ni el VAR consideraron sancionable la acción, desatando las protestas visitantes.

Padilla sostuvo al Athletic

Si el marcador no se movió antes fue gracias a la sobresaliente actuación de Álex Padilla, guardián rojiblanco en esta competición. El meta evitó el tanto en varias ocasiones claras, especialmente ante Mikel Oyarzabal, cuyo disparo fue repelido con una intervención de gran mérito. En el rechace, Pablo Marín estrelló el balón en el poste cuando lo tenía todo a favor.

Aunque el Athletic tuvo aproximaciones —como un cabezazo de Guruzeta que controló sin problemas Remiro—, fue la Real quien transmitió mayor claridad en ataque. Los de Pellegrino Matarazzo mostraron más precisión en los últimos metros y dominaron largos tramos del partido.

Turrientes decanta la balanza

El único gol llegó tras una recuperación alta del conjunto txuri-urdin. Carlos Soler filtró un pase para Gonçalo Guedes, que definió por encima de Padilla en primera instancia, pero el balón quedó suelto y Beñat Turrientes apareció para empujarlo a la red en el minuto 62. El centrocampista, revitalizado esta temporada, firmó el tanto que puede valer medio billete a la final.

El Athletic intentó reaccionar tras los cambios introducidos por Ernesto Valverde, quien dio entrada a Nico Williams para dinamizar el ataque. El extremo generó peligro en acciones aisladas, incluida una ocasión clara de cabeza que se marchó rozando el poste, pero los locales no lograron encontrar continuidad ofensiva.

Polémica y tensión hasta el final

La intensidad no decayó en ningún momento. Cada balón dividido fue una disputa al límite y el ambiente en las gradas reflejaba la trascendencia del choque. Tras el gol, la Real optó por gestionar el ritmo y proteger su ventaja, consciente de que salir con triunfo de Bilbao era un botín de enorme valor.

El 4 de marzo, en el partido de vuelta, se decidirá cuál de los dos equipos disputará la final ante el vencedor de la otra semifinal.

Ficha técnica

Athletic Club: Álex Padilla; Lekue, Monreal, Laporte, Adama Boiro; Rego (Ruiz de Galarreta, 56’), Jaureguizar (Vesga, 82’); Iñaki Williams (Nico Williams, 56’), Unai Gómez (Selton Sued, 56’), Robert Navarro (Nico Serrano, 56’); Guruzeta.

Real Sociedad: Remiro; Jon Aramburu (Elustondo, 72’), Jon Martín, Caleta-Car, Sergio García; Gorrotxategui, Turrientes (Oskarsson, 72’); Pablo Marín (Yangel Herrera, 84’), Carlos Soler (Odriozola, 84’), Guedes (Job Ochieng, 90+5’); Oyarzabal.

Gol: 0-1, Turrientes (62’).

Tarjetas amarillas: Guedes (57’), Odriozola (64’), Ruiz de Galarreta (65’), Oyarzabal (90+6’).

Árbitro: Sánchez Martínez. VAR: Melero López.

Incidencias: Partido correspondiente a la ida de las semifinales de la Copa del Rey disputado en San Mamés.