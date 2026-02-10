El consejo de Fernando Llorente a Nico Williams para su pubalgia: "﻿Yo la tuve en su época, logré pasarla sin tener que parar si paras es peor"

El exdelantero del Athletic ha analizado el partido de ida del derbi vasco en Copa del Rey, además de hablar de la situación del extremo y de un Valverde cuestionado, lo que para él no tiene sentido: "No entiendo que se le ponga en duda"

Las semifinales de la Copa del Rey levantan el telón este miércoles con un apasionante derbi vasco entre Athletic Club y Real Sociedad. San Mamés será testigo del primer envite en busca de una plaza en la ansiada final de La Cartuja y uno de los que no se perderá ese duelo será el ex rojiblanco Fernando Llorente.

El delantero ha analizado lo que espera del choque de ida. "Es un partido especial por el respeto y el buen ambiente. La competitividad es grande, es un derbi muy disputado. La Real ha cambiado y está jugando muy bien desde la llegada de Matarazzo. El Athletic viene de una eliminación de la Champions, pero el haber llegado hasta semifinales de Copa ilusiona mucho a los aficionados. La posibilidad de pasar a la final ganando a la Real sabría mejor. El Athletic debe cambiar la cara de los últimos partidos. Deben jugar como son capaces de hacerlo. Ha habido muchas lesiones", ha explicado en un acto de LaLiga.

Además, el navarro ha hablado sobre otros asuntos de la actualidad del Athletic, como es la situación de Nico Williams, que lidia con una pubalgia que no le permite rendir a su mejor nivel. "Estoy convencido que volverá a su nivel. Es una lesión complicada, yo la tuve en su época. Logré pasarla sin tener que parar. Si paras es peor. Tendrá que tratar y fortalecer zonas más descompensadas. Ojalá vuelva a rendir al máximo", ha deseado.

En cuanto a Valverde, Llorente no tiene dudas sobre la continuidad del 'Txingurri'. "No entiendo que se le ponga en duda. Conoce el club y tiene experiencia. Ha crecido ahí. Es la tercera etapa. Es el entrenador más preparado para el Athletic y manejar cualquier tipo de experiencia. Tiene que mejorar el rendimiento. Ojalá esta semifinal de Copa les dé más fuerza".

Muy ilusionado con la Selección, pero avisa que un Mundial "es muy complicado"

Por último, como campeón del mundo en 2010 y de Europa en 2012 con la selección española, Llorente ha hablado de lo que espera del combinado de Luis de la Fuente en la cita mundialista del próximo verano.

"Es muy ilusionante lo que hay por delante. Tengo mucho cariño a De la Fuente. Coincidimos en el Athletic, está haciendo un trabajo con la Selección impresionante. Hay mucha ilusión y expectativas, pero un Mundial es muy complicado. En la Eurocopa nos sorprendieron pese a que nadie esperaba nada. Hay una nueva generación de jugadores jóvenes, les animo a que sigan jugando igual y les lleven lo más lejos posible", ha finalizado.