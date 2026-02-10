Matarazzo avisa al Athletic: "No vamos a Bilbao con el freno de mano echado"

Elo técnico de la Real Sociedad es consciente de que las semifinales de la Copa del Rey no se resolverán este próximo miércoles en San Mamés, pero lejos de salir a especular asegura que su equipo debe afrontar el derbi "con la intensidad y la conexión" que ha mostrado en las últimas semanas

Después de ocho partidos en el banquillo txuri urdin, Pellegrino Matarazzo sigue sin conocer la derrota en una Real Sociedad a la que le ha cambiado la cara por completo. En LaLiga suma 14 puntos de 18 posibles y vuelve a soñar con Europa, mientras que en la Copa del Rey ha superado dos épicas eliminatorias y ahora busca el premio gordo de alcanzar la final a costa del Athletic.

De cara a ese primer combate del derbi vasco en las semifinales del torneo del KO, que tendrá lugar este próximo miércoles en San Mamés, el técnico estadounidense se mostró ilusionado y al mismo tiempo prudente, consciente de que no será definitivo al restar la vuelta en Anoeta. "Estamos contentos, con ganas. Hemos hecho un trabajo muy bueno para llegar a este momento y lo merecemos. Estar en semifinales y encima un derbi... todo el mundo está contento. Como se dice en Alemania, la Copa tiene sus cosas propias. Es muy difícil saber cómo va a ir el partido. Vamos a pelearlo mucho y vamos a hacerlo lo mejor posible", explicó.

Un partido de 180 minutos

"Es cierto que tenemos 180 minutos a disputar. El partido no termina mañana después de 90 minutos. Pero no vamos a Bilbao con un freno de mano. Tenemos que ir con la intensidad y la conexión que nos ha caracterizado las últimas semanas. Tenemos que jugar con un rendimiento máximo. No hablemos demasiado de como abordamos el partido. Hay muchas cosas que hemos hecho muy bien y tenemos que seguir haciéndolo. También hay situaciones que podemos mejorar y estamos centrados en eso", añadió sobre su planteamiento de cara a la ida.

Le pide más a su Real Sociedad

Lo que sí espera Matarazzo es un partido diferente al vivido recientemente en LaLiga en ese mismo escenario, en el que su equipo rozó un triunfo que se escapó en los instantes finales, tras la polémica expulsión de Brais Méndez. "Hemos revisado el último partido y tenemos en cuenta cómo podemos mejorar y ser más precisos para crear más peligro y conseguir más inercia en el partido. El plan y la preparación no solamente es revisar el partido, sino también saber lo que podemos hacer mejor. Hay muchas cosas tiene que mejorar el equipo. La creación de juego al principio frente a la presión alta, por ejemplo. A nivel defensivo, nuestro posicionamiento cuando defendemos en profundidad... Tenemos que ser más precisos, estar más centrados. Hay espacios de mejora en todas las fases de nuestro juego", señaló, elogiando además al conjunto rojiblanco pese a la irregularidad que viene mostrando.

Elogios al Athletic: "Tiene un estilo único"

"Me imagino a un Athletic muy agresivo. Van a jugar a su estilo y es muy complicado para los rivales. En cuanto a estructura no espero grandes cambios para ellos. El estilo de ellos será el mismo. Tiene muchos jugadores de calidad. Una identidad clara de cómo quieren jugar al fútbol. Es un equipo con una presión muy alta y buscar espacios es complicado contra ellos. Es el equipo que más recupera en campo contrario. Es un estilo de fútbol único y tendremos que estar preparados", destacó el preparador del cuadro donostiarra, sin querer otorgar a ninguno de los dos equipos el cartel de favorito en la eliminatoria.

No ve un favorito en el derbi

"Es un partido de Copa y es un derbi, por lo que no hay favoritos. Tenemos mucho respeto por el Athletic, por su plantilla y por su estadio. Pero también tenemos confianza en nosotros mismos. Pero no, no hay favorito. Tenemos que estar centrados y ser agresivos en los duelos, pero también inteligentes en las decisiones cuando no tenemos el balón. Tenemos que acertar en esos aspectos en el partido", sentenció sobre la mentalidad con la que debe afrontar su equipo este duelo, sin querer pensar en la final de La Cartuja.

Sin querer mirar a la final

"No estamos en Sevilla, estamos en Bilbao y ahí nos centramos. Lo que venga, vendrá. Queremos seguir rindiendo y montados en esta ola. Solo avanzaremos si continuamos haciéndolo con el mismo espíritu que hasta ahora. Vamos a Bilba. En este nos tenemos que centrar, por supuesto. Sabemos donde estamos y sentimos que existe la oportunidad. Pero solo hay una manera de hacerlo y es el siguiente paso, que es mañana", zanjó Matarazzo.

Las bajas de la Real Sociedad

Por otro lado, el entrenador estadounidense admitió que Luka Sucic será baja y "no estará tampoco para el partido del Real Madrid", aunque espera que "sea una opción para el próximo". Además, se alegró por recuperar a Brais Méndez, que aún deberá cumplir otro partido de sanción en LaLiga al no atisbarse un nuevo recurso. "Tiene muchas cualidades. Su zurda es increíble. Veremos que perfil necesitamos mañana en el centro del campo", afirmó sobre las posibilidades del gallego de entrar en el once.

Además, el entrenador realista se refirió también al estado de enfermería. "En primer lugar, los jugadores están haciendo lo que tienen que hacer para mejorar. Zakharyan creemos que volverá este jueves y a Barrenetxea todavía le queda. Queremos que vuelvan cuanto antes posible, pero también lo mejor posible. No soy un entrenador que se suele quejar de las bajas. Me gusta enfocarme en lo que tengo para alinear. Tenemos a Pablo, a Wesley, que está creciendo, o a Dani Díaz, que hizo muy buen trabajo cuando entró a jugar frente al Alavés y fue decisivo. Tenemos opciones y no hay ninguna queja", explicó.

La situación de Unai Marrero y Karrikaburu

Quien no está en la convocatoria es Unai Marrero, pese a que ya se ejercita con el grupo. "Ha entrenado hoy por primera vez y no está preparado para el partido de mañana", confesó Matarazzo, que justificó una nueva ausencia de Karrikaburu en la lista, lanzando un contundente mensaje al delantero. "Es importante el equilibrio en la convocatoria. Tenemos que tener jugadores que pueden jugar en diferentes perfiles. Es una decisión a favor de otros jugadores. El que no esté contento tiene que mejorar en los entrenamientos para demostrarme que está dispuesto a jugar", sentenció.