El Athletic motiva a su afición para el derbi ante la Real Sociedad: “Este equipo no se rinde”

El club bilbaíno se aferra a la Copa del Rey en una complicada temporada y ha lanzado un vídeo para levantar a sus seguidores de cara al primer asalto de las semifinales que tendrá lugar este próximo miércoles en San Mamés

El Athletic Club vive una complicada temporada que nadie esperaba en Bilbao. Tras regresar de forma brillante a la Champions la pasada campaña, en la que además se alcanzaron las semifinales de la Europa League, las miras volvían a ser bastante altas en San Mamés. Pero la marcha en LaLiga deja mucho que desear y la eliminación de la máxima competición continental, así como la goleada encajada en la Supercopa de España, han venido a minar más la moral de la hinchada rojiblanca.

Por ello, el presidente del club, Jon Uriarte, ha salido a la palestra para admitir que el objetivo ahora no es otro que firmar cuanto antes los puntos que aseguren la permanencia, ratificando a Ernesto Valverde tras las dudas generadas en torno a su figura. Al menos, la última victoria ante el Levante (4-2) ha permitido coger aire en esa pelea y alejarse de la zona roja en seis puntos, aunque dicha distancia podría reducirse a cinco si el Rayo Vallecano puntúa al menos en su duelo aplazado frente al Real Oviedo.

El idilio del Athletic con la Copa del Rey

En medio de esos temores, sin embargo, la Copa del Rey emerge de nuevo como el gran asidero para la ilusión rojiblanca. Tras conquistar en 2024, ante el Mallorca, su 24º título, no cabe duda del idilio con este torneo de un Athletic que jugará ante la Real Sociedad su sexta semifinal en las últimas siete temporadas. Este miércoles, en San Mamés, tendrá lugar el primer asalto para tratar de alcanzar la séptima final en los últimos 18 años.

Para ello, desde Ibaigane han lanzado un vídeo motivacional en el que han tomado parte ex jugadores como De Marcos, Julen Guerrero, Iribar o Muniain, junto a otros de la actual plantilla como Jauregizar, Iñaki Williams, Unai Simón, Laporte o Vivivan, además de componentes del equipo femenino como Ane Azkona o Irene Oguiza. Todos ellos participan para lanzar un mensaje a la afición: "Este equipo no se rinde”.

Apela a una seña de identidad rojiblanca

“No hay excusas, no importa cuántas veces caíste, naciste para intentarlo una y otra vez, tantas veces como sea necesario, porque eso es lo que está en tu mano y tú decides: intentarlo", reza el comunicado emitido por el club en sus medios oficiales, y que acompaña a dicho vídeo, para apelar así a "una de las señas de identidad del Athletic a lo largo de sus 128 años de historia". Además, recalca que "en el origen de ese espíritu de lucha que ha dado al Athletic 25 Copas, 8 Ligas, 3 Supercopas, 1 Copa Eva Duarte y lo ha mantenido siempre en Primera División no hay palabras, sino personas que emprendieron un camino que ha llevado al club hasta aquí”.

Por su parte, las imágenes de los citados futbolistas se entremezclan en la producción mientras Ane Azkona lee un mensaje con el que se busca enganchar más si sabe a una hinchada entregada a la Copa del Rey. “Nacer es un milagro, la probabilidad de ser como eres y no de otra manera es de una entre billones. Año tras año creces, tu forma de sentir y estar en el mundo se moldea y las circunstancias condicionan tu carácter. Hasta que llega un día, después de haberte equivocado muchas veces, en el que te miras en el espejo y te reconoces. Aceptas las cartas con las que te ha tocado jugar la partida. Buena suerte, mala suerte, quién sabe. Es entonces cuando de verdad empiezas a construir tu destino ¿Qué te importa?, ¿a qué renuncias?, ¿en qué te la juegas?, ¿cuándo discutes?, ¿de quién te acompañas?, ¿cómo actúas? La vida es como un partido con ocasiones, a veces entran y otras no. Pero recuerda siempre, justo antes de cada remate, de cada pase, de cada disparo, que naciste para intentarlo. Tú decides”, sentencia.