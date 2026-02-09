Sancet alivia al Athletic para el derbi copero ante la Real Sociedad

El mediapunta se ejercita con el grupo en el regreso al trabajo de la plantilla rojiblanca para preparar la ida de las de las semifinales de la Copa del Rey, de nuevo con una larga lista de bajas

Sin tiempo para saborear la victoria ante el Levante, que otorga una importante dosis de tranquilidad en LaLiga al dejar el descenso a seis puntos de distancia, el Athletic Club ha regresado este lunes al trabajo para comenzar a preparar el derbi vasco de este próximo miércoles en San Mamés, en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Pero, una vez más, Ernesto Valverde, que celebra hoy su 62 cumpleaños, tendrá que hacer frente a una larga lista de bajas, algo que viene siendo la tónica habitual durante todo el curso.

Yuri, el último en caer

El último en sumarse a la enfermería, de nuevo, ha sido Yuri Berchiche, que sufrió un latigazo muscular este pasado domingo y, a falta de conocer el parte médico, está descartado para el duelo ante los donostiarras. El propio defensor se marchaba con rabia al ser consciente de que este percance muscular, el cuarto que sufre en lo que va de temporada, le apartará de uno de los duelos más importantes de la temporada.

Junto al lateral zurdo, continúan con los procesos de recuperados de sus lesiones de larga duración Beñat Prados, Maroan Sannadi y Unai Egliuz, que seguirá de baja hasta marzo o abril pero ha vuelto a ser inscrito en LaLiga con el dorsal 13. Además, tampoco se espera pronto de vuelta a Yeray, que ya se entrena con la plantilla bilbaína pero no verá levantada la sanción por dopaje de la UEFA hasta el 2 de abril.

Vivian sigue fuera e Iker Monreal espera una nueva oportunidad

Tampoco pondrá estar en el derbi Paredes, que cumplirá el segundo de sus dos partidos de sanción por la expulsión sufrida ante el la Cultural Leonesa en octavos de final. Una baja que abre de nuevo opciones al canterano Iker Monreal, como sucedió en cuartos ante el Valencia, pues Vivian, con una sobrecarga en el aductor, sigue al margen, al igual que Berenguer, con molestias en un pie. Ambos tienen complicado llegar al miércoles, siendo duda de cara a la próxima jornada liguera ante el Real Oviedo.

Sancet, la nota positiva

Así, la única buena noticia en la sesión de este lunes ha sido la presencia sobre el césped de Lezama de Oihan Sancet, que se ha perdido los tres últimos encuentros tras sufrir una lesión muscular de carácter moderado en el bíceps femoral de su pierna derecha en el encuentro de Champions ante el Sporting de Portugal, en el que firmó su tercer tanto de la temporada.

El mediapunta navarro, otro que tampoco ha logrado encontrar la regularidad necesaria este curso, se ejercitó con el grupo y apunta por tanto al choque ante la Real Sociedad. Por su parte, aquellos jugadores que fueron titulares ante el Levante realizaron un trabajo de recuperación en el interior de las instalaciones.