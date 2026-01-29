Otra mala noticia para el Athletic: Sancet será baja en dos partidos clave

El navarro sufrió una lesión muscular "de carácter moderado" ante el Sporting de Portugal, en la eliminación de la Champions, y se perderá al menos el derbi vasco ante la Real Sociedad de este próximo domingo y los cuartos de la Copa del Rey contra el Valencia

El Athletic Club se despidió de la Champions de manera cruel. La derrota ante el Sporting de Portugal, consumada en una contra cuando el equipo buscaba el gol de la victoria que le metiese en el 'top 24', dejó una profunda decepción en la afición rojiblanca. Pero las malas noticias no vienen solas. Al inicio de la segunda mitad, Oihan Sancet, autor del primer gol del encuentro con un magnífico disparo, tuvo que abandonar el campo por una lesión y este jueves se ha confirmado que será baja en el importante derbi de este próximo domingo ante la Real Sociedad.

Según el club bilbaíno, el internacional español sufre una lesión muscular "de carácter moderado" que le descarta para el duelo de rivalidad regional que tendrá lugar en San Mamés. Una cita con tintes de 'final' después de tres derrotas consecutivas y un pobre parcial de un punto de 18 posibles que ha dejado a los de Ernesto Valverde a solo tres puntos del descenso, viendo además cómo el cuadro txuri urdin le ha superado en la tabla.

Tercera lesión de Sancet en la misma zona

El parte médico facilitado por el Athletic detalla que el centrocampista navarro presenta esa lesión "en el bíceps femoral distal de su pierna derecha", la misma zona que ya le ha mantenido parado en otras dos ocasiones esta misma temporada. En concreto, fue el propio club rojiblanco el que informó también de sendas lesiones, ambas de "carácter leve-moderado", el 2 de octubre y el 4 de noviembre.

Tras la primera de ellas se perdió un partido, contra el Mallorca en San Mamés, y con la segunda dos más, el del Champions frente en Newcastle y el de LaLiga en casa contra el Oviedo. Ahora, es baja segura para el derbi vasco. Pero según apunta Radio Marca también se da por hecho que no podrá ser de la partida en los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Valencia, choque que tendrá lugar el próximo miércoles en Mestalla a las 21:00 horas.

Una larga lista de bajas

La baja de Sancet se suma a las de los también lesionados Iñaki Williams, Beñat Prados, Maroan Sannadi y Unai Egiluz, así como a la de los sancionados Iñigo Lekue y Yeray, este último castigado por la UEFA por dopaje desde el pasado verano, si bien en breve podrá volver a entrenarse junto a sus compañeros. Además, Valverde cuenta con las dudas de Nico Williams, Aymeric Laporte y Dani Vivian, los tres por problemas físicos.

Los dos primeros se han ejercitado este jueves con normalidad junto a aquellos que actuaron como suplentes frente al Sporting, pero se mantienen entre algodones, mientras que el central internacional español no saltó al césped. La única buena noticia con respecto al último partido de LaLiga, el del Sánchez-Pizjuán, es que el técnico cacereño recupera a Gorka Guruzeta que no pudo enfrentarse al Sevilla por sanción.