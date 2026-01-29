La última jornada de la Champions League con las derrotas de Real Madrid y Atlético, la remontada del Barcelona y los posibles emparejamientos… Así vienen las portadas

Con la ‘fase de liga’ de la Champions League finalizada, los partidos de la octava ronda dejan grandes titulares, como las dolorosas derrotas de Real Madrid y Atlético de Madrid, además de la remontada del FC Barcelona. Con la llegada de las eliminatorias de la máxima competición europea de clubes, la prensa deportiva toma el fútbol internacional como el principal tema del día

Las portadas de este viernes 29 de enero de 2026 vienen marcadas por la última jornada de la ‘fase de liga’ en la Champions League, tras la cual, empiezan las eliminatorias con unos ‘playoffs’ que precederán a los octavos de final. En la jornada 8 se dieron resultados para el recuerdo, como las dolorosas derrotas del Real Madrid ante el Benfica, o la del Atlético de Madrid frente al Bodø/Glimt, haciendo que ambos equipos españoles quedaran fuera del top 8 y el ansiado acceso directo a los octavos de final.

Por su parte, en la prensa internacional, las portadas prosiguen con el mismo tema, mediante disparidad de emociones, con Portugal mucho más contenta que Francia, cuyos equipos empataron, o que Italia, que vivió diferentes resultados y la eliminación del Napoli.

La portada de ESTADIO Deportivo del 29 de enero

En ESTADIO Deportivo hemos abierto con la previa de la Europa League, donde el Real Betis se enfrenta al Feyenoord para terminar de sellar el pase a las eliminatorias como uno de los ocho primeros clasificados. El conjunto de Pellegrini recuperar a diversos jugadores, como Ruibal, Abde, Deossa o Antony para, apoyado en su afición, no pasar apuros ante el conjunto neerlandés que quiere colarse entre los veinticuatro clasificados.

Por otro lado, también el Celta disputa su último encuentro de liga en la Europa League, visitando al Estrella Roja de Belgrado en busca de una victoria que, junto a otros resultados, le de el pase directo a los octavos.

Finalmente, en la jornada de la Champions League, el Barcelona aparece como el gran héroe del fútbol español, siendo el único equipo nacional capaz de obtener la victoria, una remontada por 4 a 1 ante el Copenhague, mientras que Madrid, Atlético y Athletic ‘la pifian’, quedando los dos primeros fuera del ‘Top-8’ y el último eliminado de la competición, junto a un Villarreal que se despidió con una nueva derrota.

Las portadas nacionales

En las portadas madrileñas, el Benfica 4-2 Real Madrid es, sin duda, el principal partido de la jornada. Marca señala la derrota blanca como una “Lección de Mou”, como referencia al entrenador luso que dirigió al Madrid. Por su parte, As, es más creativo señalando “De Madrid al suelo”, para añadir también la derrota rojiblanca ante el Glimt.

En el caso de las portadas catalanas, estas tienen un aire festivo y glorioso tras la remontada del Barça. Sport compara la situación del conjunto azulgrana con la de su histórico rival blanco, titulando “Fiesta y Calvario”, mientras que, Mundo Deportivo, prefiere alabar el trabajo del equipo de Hansi Flick para imponerse al 0-1 inicial, señalando una “Remontada top”.

Las cabeceras de este jueves en la prensa internacional

Por último, en la prensa internacional, encontramos al francés L’Equipe, que abre con los empates de PSG y Monaco ante Newcastle y Juventus, respectivamente, quedando ambos equipos fuera del ‘Top 8’, teniendo que disputar los ‘playoffs’. En el caso de Italia, La Gazzetta dello Sport recoge los resultados de sus equipos nacionales con las derrotas de Atalanta y Napoli, el empate de la Juventus y la victoria del Inter, donde solo los tres equipos del norte estarán en los ‘playoffs’. Así, el diario portugués A bola, es el que más puede celebrar, tras la victoria por 4 a 1 del Benfica ante el Real Madrid y la del Sporting CP por 2 a 3 ante el Athletic, que mantienen vivos a ‘Los Águilas’ en la competición y a los verdiblanco directamente en octavos de final.